JHL myrskyn silmässä, nyt puhuu Päivi Niemi-Laineen korvaaja: ”Käytetään vähän pienempää fonttikokoa ja vähemmän huutomerkkejä”

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine erosi eilen tehtävästään ja siirtyy yhteiskuntasuhteiden johtajaksi. Johannes Ijäs Demokraatti Marja Luumi Demokraatti

– Haluan antaa työrauhan JHL:lle ja SAK:lle. Toivon koko ay-liikkeelle voimaa, tahtoa ja yhtenäisyyttä käsitellä asioita yhteisesti ja yhdessä. En halua repiä, haluan sopia ja rakentaa, hän sanoi JHL:n tiedotteessa.

Pari päivää aiemmin JHL:n hallitus oli ilman vastaesityksiä päättänyt aloittaa selvityksen mahdollisesta SAK:sta irtautumisesta. SAK:n hallitus ei ollut kokouksessaan hyväksynyt JHL:ää edustajakseen keskustelemaan uudesta työmarkkinamallista. Tänään alkaneissa keskusteluissa paikan AKT:n, PAMin, Rakennusliiton ja Teollisuusliiton ohella sai sen sijaan keskusjärjestö SAK ja sen puheenjohtaja Jarkko Eloranta, mitä Niemi-Laine ei katsonut hyvällä.

Niemi-Laineen ja JHL:n linjaukset saivat JHL:n sisältäkin kritiikkiä SAK:n edustajiston ollessa eilen koolla. Myös puolustajia oli.

Va. puheenjohtajaksi Niemi-Laineen eron jälkeen siirtyy JHL:n sisältä toimialajohtaja Håkan Ekström.

EKSTRÖM kuvaa Demokraatille viime aikoja turbulenteiksi.

– Liiton puheenjohtajaan on kohdistunut aivan huomattava paine niin kuin näissä kuvioissa välillä on. Sitten kun alkoi olla varmaan sellainen tunne, ettei parhaimmalla mahdollisella tavalla pysty edistämään meidän kentän ja liiton jäsenten asioita, hän päätti tehdä tällaisen johtopäätöksen, Ekström pohtii Niemi-Laineen ratkaisua erota puheenjohtajan tehtävästä.

Hän kertoo ratkaisun tulleen JHL:n päättäjille yllätyksenä. Niemi-Laine jätti eronpyynnön juuri ennen eilistä JHL:n hallituksen kokousta, jossa JHL:n oli määrä pohtia uutta kotia järjestökentässä.

Ekström toteaa, että päättäjillä oli vielä ajatus, että Niemi-Laine olisi ylipuhuttavissa jatkamaan. Hallituksessa käytiin tällaista keskustelua.

– Mutta hän oli tämän kyllä harkinnut. Se on sitten tietysti niin, että pitää kunnioittaa sitäkin tahtotilan ilmaisua. Sillä polulla nyt sitten tässä ollaan. Meidän puoleltamme on onnellista, että on saatu aikaiseksi ratkaisu, että hän jatkaa meillä, vaikkakin erilaisissa tehtävissä, sillä erityisosaamisalueella, joka on hänen vahvuuttaan. Hänellä on todella laajat verkostot ja yhteiskuntavaikuttamisen taito.

Niemi-Laine siirtyy JHL:n yhteiskuntasuhteiden johtajaksi.

Ekström sanoo Niemi-Laineen olevan erittäin arvostettu liiton aktiivien joukossa.

– Siinä mielessä on sääli, että näin on käynyt, mutta näinkin voivat välillä asiat olla.

EKSTRÖM näkee siis Niemi-Laineen kokeneen, ettei pysty enää parhaalla mahdollisella tavalla edistämään omien jäsentensä edunvalvontaa tuleville neuvottelukierroksille tähtäävässä työmarkkinatilanteessa. Kyse ei ollut siitä, että SAK:n edustajistossa Niemi-Laineelle tullut kritiikki olisi kaatanut kupin.

Eron taustalla vaikuttavat myös SAK:laisen perheen ristiriidat, jotka seurasivat kunta-alan vuoden 2022 sopimusratkaisusta.

Ekströmin mukaan on jäsentymätöntä, millaisiksi neuvottelujärjestelmät kehittyvät. Työmarkkinoilla on isosti jännitteitä niin tes-puolella kuin palvelussuhdeturvaan, työtaisteluoikeuteen sekä työttömyys- ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa.

– Kun maan hallitus samalla pitää taustalla kiinni hallitusohjelmastaan ja vie leikkauksia Arkadianmäen suuntaan lainsäädännöksi, on selvää, että paine on vain lisääntymään päin.

– Eittämättä tietysti meillä on haasteita SAK:n sisäisessä keskustelussa, jossa nyt pitäisi päästä uuteen asentoon, kun JHL on SAK:n kokoonpanon edustavuudesta kuitenkin noin neljäsosa. JHL on ainoa merkittävä toimija julkisella puolella SAK:n sisällä. On selvää, että SAK:lainen toiminta, joka ei huomioi JHL:n tarpeita, ei tule olemaan menestyvää keskusjärjestötoimintaa.

OVATKO Ekström ja JHL:n hallitus yhä sitä mieltä, että JHL:n on päästävä muiden liittojen mukana neuvottelemaan uudesta työmarkkinamallista työnantajaosapuolen kanssa? Ekström sanoo alkuun, että ratkaiseva kysymys ei ole, onko keskusjärjestö mukana vai ei.

– Mutta niissä pöydissä, joissa ratkaistaan kysymyksiä, jotka vaikuttavat meidän työehtosopimuspöytiin, meidän pitää olla mukana, Ekström linjaa.

Jos työnantajaliitot kutsuvat vastapuoliaan tämän päivän kaltaiseen vuoropuheluun, ensi sijassa siihen eivät tule keskusjärjestöt vaan liitot.

Ektström tuntuu kuitenkin työmarkkinamallineuvottelujen kokoonpanon suhteen joustavammalta SAK:n suuntaan kuin Niemi-Laine. Silti Ekströmkin näyttää loppuviimein pitävän kiinni vaateesta saada JHL pöytään.

– Siihen käsitteeseen meikäläiselle sinällään mahtuu, että keskusjärjestötkin voisivat olla mukana sitä kokonaisuutta rakentamassa, mutta heillä ei kuitenkaan ole mitään päätäntävaltaa niissä kysymyksissä, joissa puhutaan vaikkapa JHL:n työehtosopimuksista.

– Loppuviimeksi kyse ei ole lautaspaikoista vaan siitä, että meillä on itsenäinen päätäntävalta kaikissa niissä asioissa, jotka liittyvät liittojemme omiin työehtosopimuksiin eikä sieltä voida mistään ulkokautta laittaa kantta sen päälle, mitä me voimme sisällöllisesti tai tasollisesti sopia, hän summaa.

PÄIVI Niemi-Laine kertoi eilen, että työnantajapuolelta on oltu yhteydessä, että JHL:llekin saattaisi vielä avautua paikka pöytään neuvottelemaan työmarkkinamallista.

Ekströmin mukaan tällä haavaa ei ole tietoa, että paikkaa olisi luvattu.

– Jos prosessi jatkuu ja jos SAK:laiset liitot ovat mukana, meidän totta kai pitää olla siinä kokoonpanossa mukana. Tämä on se lähtökohta.

Ekström on sopinut pohtivansa SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan kanssa myös sisältökysymyksiä ja edellytyksiä, joiden kautta voisi löytyä tapaa toimia SAK:n sisällä.

– Totta kai meidänkin pitää ehkä reivata omaa ajatteluamme, jotta päästään tästä eteenpäin, Ekström sanoo ja tuntuu viittaavan ylipäänsä toimintaan työmarkkinaneuvottelukierroksilla.

– Tämähän ei ole keskustelu pelkästään SAK:n suuntaan. Istumme työehtosopimuspöydissä erityisesti julkisella puolella, jossa on samassa pöydässä liittoja yli keskusjärjestörajojen. On ihan normaali tilanne, että pyrimme löytämään sinnekin yhteisiä tavoitteita. Ei ole järkevää mennä eriytyneillä tavoitteilla työnantajan eteen, vaikka se on ollutkin faktaa viimeisten kierrosten aikana. Tämäntyyppistä pulssinottoahan tässä on ollut aina silloin, kun valmistaudutaan neuvottelukierrokselle. Uskoisin, että JHL:n intressissä on pitää pelikenttä mahdollisimman laveana, mahdollisimman paljon vaihtoehtoja alkuvaiheessa sisältävänä. Sitten katsotaan pikku hiljaa työehtosopimuskierrosten alla, mitkä meidän tarkat määritteet ovat.

Ekström sanoo, että vientiliittojen pöydästä tulevaa yhden työmarkkinamallin ratkaisua ei voida ottaa kaikille sopimusaloille istutettavaksi pohjaksi. Vientialojen tarpeet voidaan huomioida, mutta julkisen sektorin ja palvelualojen neuvottelijoilta ei voi viedä sopimusautonomiaa.

EKSTRÖMIN mukaan JHL:n päätös valmistella mahdollista SAK:sta irtautumista on yhä voimassa. Hän on kuitenkin ilmoittanut hallitukselle, että kyse ei ole mistään äkkiliikkeestä. Ekströmin mukaan vuoropuheluun pitää kytkeä hallituksen ohella myös liiton edustajisto ennen kuin hallitus antaisi asiasta esityksen.

– Jos tämä menisi jatkoselvityksen jälkeen johonkin esityksen muotoon, päätöstä ei tehdä hallituksessa vaan lopullinen ratkaisuvalta tällaisessa kysymyksessä on liittomme edustajistolla, joka on liittomme korkein päättävä elin.

Ekström sanoo pitävänsä täysin mahdollisena, että mitään muutoksia JHL:n keskusjärjestöperheeseen ei tule. Selvitys kuitenkin tehdään.

– Haluaisin mielelläni, että näihin asioihin ja yleensäkin tuodaan mukaan vähän enemmän rauhallista harkintaa kuin spontaanisuutta. Käytetään vähän pienempää fonttikokoa ja vähemmän huutomerkkejä. Se voisi yleensäkin olla hyväksi.

Millaiset välit sinulla on SAK:hon ja sen puheenjohtajaan Jarkko Elorantaan?

– Minä ajattelin, että me tapaamme tänä iltapäivänä, niin ne eivät voi olla kovin huonot. Hän on JHL:n aiempi puheenjohtaja ja pitkäaikainen työkaveri.

Jos tulkitsen oikein, mielellään jatkaisit SAK:laisessa perheessä JHL:nä?

– Se edellyttää, että meidän asemamme tunnustetaan sellaiseksi, mikä sen kuuluisi olla, kun olemme yhteisön kolmanneksi suurin toimija.

Mitä vaihtoehdot voisivat olla?

– Niitä on varmaan erilaisia enkä lähde niitä tässä yhteydessä luettelemaan. Mikään ei ole kallioon hakattu kenenkään osalta. Varmaan muutokset työmarkkinoilla voivat olla sellaisiakin, että rakenteet menevät kokonaan uusiksi – ei pelkästään meillä vaan muillakin. Erilaisia yhteistyökuvioitahan tässä on muodostunut matkan varrella. Ne ovat selvitysten kohteena. En halua lähteä sitä sen enempää spekuloimaan, mutta tällä haavaa me olemme SAK:n jäseniä eikä mitään muita päätöksiä ole.

Ekström ei osaa sanoa, kuinka kauan JHL:n tulevaisuuden ratkaisuissa kestää. Kovin nopeasti asia tuskin selviää.

HÅKAN Ekström on toiminut koko Niemi-Laineen vuonna 2016 alkaneen puheenjohtajuuden ajan toimialajohtajana. Ekströmin nykyinen kausi jatkuu vuoteen 2027. Puheenjohtajan varahenkilönä hän nousee nyt sääntöjen perusteella va. puheenjohtajaksi, kunnes JHL:n edustajisto tekee aikanaan päätöksen, kuka johtaa liittoa loppukauden kesään 2027.

Ekström sanoo, että on aivan liian aikaista ottaa kantaa siihen, onko hän halukas puheenjohtajan tehtävään.

– Nämä tapahtumat ovat lähteneet pyörimään eilen.

– Haluan pohtia tätä kokonaisuutta. Nyt meillä on tilanne, jossa rivit ovat vähän liian harvassa ja pitää saada masiina toimimaan näissä poikkeusolosuhteissa.

Palkansaajakeskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ei halunnut kommentoida mitenkään Päivi-Niemi Laineen eroa. Hän totesi Demokraatille, että se on JHL:n oma asia. Hän kuitenkin sanoi, että SAK keskustelee uuden johdon kanssa nopeastikin.

Demokraatti ei ole tänään tavoittanut Päivi Niemi-Lainetta kommenttia varten.