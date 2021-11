JHL: Sote-alan pulmat eivät ratkea vain hoitajia kouluttamalla – ”Kun työyhteisössä on monia eri ammattilaisia, hoitajien aika ei kulu pöytien pyyhkimiseen”

Ammattiliitto JHL kertoo tiedotteessa liiton ehdottaneen työryhmän perustamista peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd.) jo vuosi sitten.

– Sote-palveluihin pitää saada riittävästi henkilökuntaa, jotta Suomessa pääsee jatkossakin hyvään hoitoon ja hoivaan riippumatta siitä, kuinka paljon euroja kansalaisen pankkitililtä löytyy, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo tiedotteessa.

Niemi-Laine muistuttaa, että pelkät hoitajat eivät ratkaise alan työvoimapulaa. Sote-alan pulmat eivät siis ratkea pelkkiä sairaanhoitajia kouluttamalla. Vanhukset voidaan hoitaa hyvin vain silloin, kun tukipalvelut ovat kunnossa, hän painottaa. Niemi-Laineen mukaan tämä tarkoittaa, että hoivalaitoksiin ja terveyskeskuksiin palkataan riittävästi siivoojia, välinehuoltajia ja ruokapalveluiden ammattilaisia.

– Lähi- ja sairaanhoitajat tarvitsevat tuekseen hoiva-avustajia. Kun työyhteisössä on monia eri ammattilaisia, hoitajien aika ei kulu pöytien pyyhkimiseen tai ruuan kuljettamiseen.

JHL:n mukaan sote-uudistus on hyvä tilaisuus viilata sosiaali- ja terveysalan työpaikoista entistä houkuttelevampia. Hyvinvointialueiden leipiin siirtyy iso joukko ammattilaisia: alueet ovat jatkossa lähes 200 000 ihmisen työnantajia. Jotta töihin löydetään tekijöitä, palkkojen on oltava kohdillaan, ammattiliitto linjaa.