JHL varoittaa romuttamasta in house -järjestelmää – uhkana ylikansallisten toimijoiden alueenvaltaus

Ammattiliitto JHL kertoo olevansa huolissaan julkisista palveluista, jos ne alistetaan puhtaasti markkinavoimille. JHL patistaa hallitusta ottamaan vakavasti päättäjien huoli in house -järjestelmän romuttamisesta.

Julkisten ja hyvinvointialojen ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine toivoo hallituksen perääntyvän aikeistaan rajata in house -järjestelmän käyttöä. Hän huomauttaa, että tuoreen Kustos ry:n selvityksen mukaan kaksi kolmasosaa hyvinvointialue- ja kuntapäättäjistä uskoo hallitusohjelman in house -kirjausten kasvattavan menoja luvattujen säästöjen sijaan.

– Meillä ei ole varaa romuttaa toimivaa järjestelmää, koska se johtaa kustannusten kasvuun hallituksen kaavailemien säästöjen sijaan, Niemi-Laine sanoo tiedotteessa.

In house -yhtiö on julkisten toimijoiden, kuten usean kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen tai näiden yhdessä omistama yritys. Lisäksi valtion virastoilla on yhteisiä in house -yhtiöitä.

Niemi-Laine yhtyy kyselyyn vastanneiden vaikuttajien luonnehdintoihin in house -yhtiöistä.

– Kokonaistaloudellisuus, kokonaisvaltaisuus, luotettavuus, huoltovarmuus, jatkuvuus, kustannustehokkuus ja volyymiedut. Nuo sanat kuvaavat oivallisesti in house -yhtiöitä, joilta julkisen sektorin toimijat hankkivat muun muassa palveluja, hän summaa.

NIEMI-LAINE toteaa in house -järjestelmän tuovan huomattavia säästöjä julkisille toimijoille, kun in house -yhtiön omistajat voivat hyödyntää yhteisiä asiantuntijoita ja erikoisosaajia, eikä niiden jokaisen tarvitse palkata omia.

– Näin vältytään päällekkäiseltä tekemiseltä ja se aiheuttamilta ylimääräisiltä kustannuksilta.

In house -järjestelmän purkamista kannattavat eivät Niemi-Laineen mukaan näe purkamisen kokonaisvaikutuksia.

Hän kyseenalaistaa, onko kunnan ulkopuolelta tuleva halvempi toimija kunnalle sittenkään lopulta edullisempi. Kunnan työttömyysaste voi nousta, koska tekijät eivät olekaan enää saman kunnan asukkaita. He eivät myöskään maksa kuntaan verojaan, Niemi-Laine kuvailee.

– Hyvinvointialueilla on aito uhka, että ilman in house -toimijoita alueet valtaisivat ylikansalliset toimijat, jotka eivät maksaisi veroja Suomeen. Asiat pitää nähdä kokonaisuuksina, eikä pelkkä hinta voi ratkaista valintaa, Niemi Laine kiteyttää tiedotteessa.