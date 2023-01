JHL:n kysely: Varhaiskasvattajat eivät uskalla ilmoittaa epäkohdista päiväkodeissa – ”Ilmoittaminen ei saa aiheuttaa silmätikuksi joutumista”

Laki varhaiskasvatuksessa työskentelevien ilmoitusvelvollisuudesta ei toimi käytännössä, selviää Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kyselystä. Vastaajista suuri osa ei tiedä, mistä ilmoitusvelvollisuudessa on kyse. Kyselyn perusteella myös pelko seurauksista vaientaa työntekijöitä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Varhaiskasvatuslakiin syksyllä 2021 lisätty velvoitekohta edellyttää varhaiskasvatusalalla työskenteleviä laatimaan kirjallisen ilmoituksen aina, jos he havaitsevat työssään epäkohtia tai uhkia, jotka vaarantavat lapsen hoitoa. Ilmoitus tulee tehdä viipymättä.

– Lakimuutoksella oli hyvä tarkoitus, mutta tällä hetkellä se ei näytä toimivan. Työntekijät eivät ajanpuutteen tai seurausten pelon vuoksi uskalla tehdä ilmoituksia, vaikka aihetta olisi, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine kiteyttää tiedotteessa.

Niemi-Laineen mukaan kyseinen lainkohta pitäisi pikaisesti päivittää toimivaksi ja alan työntekijöitä ja samalla lapsia paremmin palvelevaksi.

JHL:n tekemään Varhaiskasvatuksen työehdot -kyselyyn vastasi viime vuoden lopulla 2300 varhaiskasvatuksen ammattilaista. JHL:n kasvatus- ja ohjausalan ammattialatoiminnan asiantuntijan Sanna Pihakiven mukaan vastauksista nousi esiin monia huolettavia seikkoja.

– Erityinen huomio kiinnittyi kohtaan, joka koski ilmoitusvelvollisuutta. Kävi ilmi, että lain kohdasta ei tiedetä tarpeeksi ja siitä liikkuu jopa vääriä käsityksiä, Pihakivi kertoo tiedotteessa.

Kyselyyn vastanneista 39,8 prosenttia kertoi, että ei joko tiennyt asiasta tai ei ole saanut työnantajalta tietoa ilmoitusvelvollisuudesta ja sen käyttöön liittyvistä asioista.

Työnantajan reagointi ilmoituksiin on selvästi liian laimeaa.

ILMOITUSVELVOLLISUUDESTA perillä olevista vastaajista noin 86 prosenttia ei ollut ilmoittanut havaitusta epäkohdasta tai sen uhasta.

– Työnantajan reagointi ilmoituksiin on selvästi liian laimeaa. Ilmoitukset voivat jäädä esimiesten pöytälaatikoihin lojumaan. Näinkin on käynyt, Pihakivi kertoo.

Lupaa ilmoituksen tekemiseen ei tarvita, Pihakivi muistuttaa. Jos epäkohtiin ei kirjallisten ilmoitusten pohjalta puututa työpaikalla, on Pihakiven mukaan seuraava osoite varhaiskasvatuksen johtava viranhaltija. Hänellä on velvollisuus ohjata ongelman korjaamisessa ja tarvittaessa viedä asiaa edelleen alan valvontaviranomaisille.

– Korjausta vaativat asiat täytyy tuoda julki, vain siten niihin voidaan puuttua. Alan kipupisteet pitää tehdä päättäjille näkyviksi, Pihakivi sanoo tiedotteessa.

JHL:n mukaan monessa varhaiskasvatuksen työpaikassa on vallalla käsitys, että ilmoittaminen koskee ainoastaan henkilöstön riittävää määrää.

– Henkilöstömitoituksesta poikkeamisen lisäksi tulee kuitenkin raportoida aivan kaikesta, mikä vaarantaa lapsen hyvinvointia, kasvua, kehitystä ja oppimista päiväkodissa hoitopäivän aikana. Tätä ei voi riittävästi painottaa, Päivi Niemi-Laine korostaa tiedotteessa.

Epäkohdista ilmoittaminen on Niemi-Laineen mukaan paitsi varhaiskasvattajan oikeus, myös velvollisuus.

Ilmoittaminen ei tietenkään saa aiheuttaa silmätikuksi joutumista.

ILMOITTAMINEN voi tarkoittaa esimerkiksi varhaiskasvatuksen tiloissa, hoitopaikan toimintakulttuurissa tai varhaiskasvatussuunnitelman noudattamisessa havaitusta epäkohdasta kertomista. Samoin lasten epäasiallisesta tai sopimattomasta kohtelusta tulee ehdottomasti ilmoittaa, JHL painottaa.

– Ongelmakohdista ilmoittaminen ei tietenkään saa aiheuttaa silmätikuksi joutumista, saati työnteon hankaloittamista, Pihakivi korostaa.

JHL:n kyselyyn vastanneista kuitenkin lähes joka viides kertoo arastelevansa ilmoituksen tekemistä juuri pelon vuoksi.

– Esimiehen ”hyökkäävä” ja selittelevä vastaanotto, kun epäkohtia nostetaan esiin. Ei uskalla tehdä ilmoitusta, kun tietää tulevansa itse kohdelluksi ikävästi, yhdessä vastauksessa kuvaillaan.

Vastaajat kertovat myös, että heitä on kielletty tekemästä ilmoituksia.

– On nurinkurista, että on luotu tällainen käytäntö, jonka tarkoituksena on parantaa alan toimivuutta ja tuoda ongelmakohtia niin viranomaisten kuin päättäjien korviin, ja nyt sitä ei osata tai ehditä – saati uskalleta – käyttää, Pihakivi sanoo.

Tiedotteessa JHL tähdentää, että ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisella haetaan sekä lasten että työntekijöiden hyötyjä.