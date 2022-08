JHL:n Niemi-Laine: ”Tämä on vuosisadan työehtosopimus”

Ammattiliitto JHL viestii tyytyväisyyttään kesäkuussa saavutettuun kunta-alan sopimukseen ja viisivuotiseen palkkaohjelmaan. Jo tämän syksyn aikana sopijaosapuolet neuvottelevat ensimmäisen (yleisen linjan ylittävän) järjestelyerän kohdentamisesta. DEMOKRAATTI Demokraatti

– On hyvä asia, että Julkisen alan unioni JAU ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko saivat neuvoteltua kaikille kunta-alan ja tulevien hyvinvointialueiden (sote) työntekijöille sopimuskorotukset ja viisivuotiset palkkaohjelmat. JAUn ja Jukon neuvottelemat korotukset tulevat kaikille työntekijöille, myös hoitajille sotessa ja kunnissa, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine toteaa tiedotteessa.

Hän huomauttaa, että kunta-alan sopimus lisää merkittävästi paikallista sopimista, koska palkkaohjelma sisältää merkittävän määrän rahaa paikallisesti sovittavaksi. Paikallisen sopimisen lisäämisessä halutaan ratkaista työvoiman saatavuuteen liittyviä ongelmia.

– Kaikilla työpaikoilla on omat haasteensa työvoiman saatavuuden osalta. Toisilla enemmän ja toisilla vähemmän. Siksi onkin tärkeää, että uudessa kunta-alan sopimuksessa on mukana rahat palkkausjärjestelmäuudistukseen. Näin päästään luomaan uutta kannustavaa palkkausjärjestelmää, joka huomioi eri henkilöstöryhmien tarpeet. Olen iloinen siitä, että saimme neuvoteltua sellaisen työehtosopimuksen kunta-alalle ja soteen, että se avaa kaikki mahdollisuudet luoda naisvaltaiselle alalle paremmat palkat. Tämä on vuosisadan työehtosopimus, Niemi-Laine sanoo.

Hänen mukaansa vientivetoinen työmarkkinamalli on tullut tiensä päähän Suomessa. Se ei ole parantanut naisten palkkatasa-arvoa työmarkkinoilla. Edelleen naisten palkkaero miesvaltaisiin aloihin suhteutettuna on 16 prosenttia.

– Toimialakohtaiset palkkaratkaisut ovat tätä päivää. Se näkyy kunta-alan palkkaratkaisussa, jossa aidosti ratkotaan ja parannetaan naisvaltaisen alan palkkatasa-arvoa erityisesti paikallisesti sopien, hän sanoo tiedotteessa.

Niemi-Laine on tyytyväinen, että palkansaajapuoli on aloittanut yhteisen keskustelun työmarkkinajärjestelmän tulevaisuudesta.

– JHL ei sitoudu mihinkään valmiiseen malliin. Edellytämme, että kaikki sektorit ja toimialat ovat yhdessä pohtimassa mahdollisuutta uuteen työmarkkinajärjestelmään.

Puheenjohtajan mukaan JHL:n täytyy olla osapuoli pöydässä, jossa uutta työmarkkinajärjestelmää rakennetaan.

– Liitto ei ole valmis ulkoistamaan neuvottelutavoitteiden tai neuvottelutulosten hyväksymistä muiden työmarkkinatoimijoiden päätettäväksi. Kaikkien oltava osallisena yhteistä edunvalvontaa rakennettaessa.

JHL:n puheenjohtaja toteaa, että vientivetoinen malli ei ole edistänyt palkkatasa-arvoa.