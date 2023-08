Jo neljäs pankki alkaa maksaa korkoa käyttötilille – nyt asiasta ilmoitti Nordea

Nordea-pankki nostaa henkilöasiakkaidensa tilien korkoja tulevan syksyn aikana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Syyskuussa useiden säästötilien korot nousevat vähintään kolmeen prosenttiin, ja lokakuun alusta lähtien käyttötilille aletaan maksaa korkoa 0,25 prosenttia, Nordea kertoo.

- Suosittelemme asiakkaillemme, että käyttötiliä käytetään edelleen vain arjen tulojen ja menojen hoitamiseen. Siellä ei kannata makuuttaa isoja summia rahaa, vaan oma ostovoima kannattaa turvata parempituottoisilla ratkaisuilla, sanoo Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Jani Eloranta tiedotteessa.

Nordea nostaa tiedotteessaan esimerkiksi JoustoTalletus-säästötilinsä, jonka korko nousee uudistuksen myötä 2,4 prosentista kolmeen prosenttiin.

- Joustavat ratkaisut ovat nykyisessä taloustilanteessa entistä tärkeämpiä, toteaa Eloranta tiedotteessa.

NORDEAN konsernijohtaja Frank Vang-Jensen kertoi heinäkuussa STT:lle, ettei Nordealla ollut suunnitelmissa nostaa käyttötilien korkoja.

- Käyttötilit eivät ole oikea tuote heille, jotka haluavat tuottoa rahoilleen. Silloin pitää siirtyä säästötuotteeseen, joissa me voimme tarjota hyvin kilpailukykyisiä korkoja. Me sanomme asiakkaillemme, että jos teillä on ylimääräistä rahaa, jota säästää, pankaa se säästötilille, Vang-Jensen totesi.

Viikko sitten OP-ryhmä ilmoitti alkavansa maksaa 0,25 prosentin korkoa omistaja-asiakkaidensa käyttötileillä oleville talletuksille. OP:n korkomuutos tulee voimaan marraskuussa.

Nordea on neljäs pankki, joka kuluneen kesän aikana on ilmoittanut nostavansa käyttötilien korkoa, uutisoi Talouselämä. Handelsbanken ja S-pankki nostivat käyttötiliensä korkoa kesäkuussa.

AALTO-YLIOPISTON rahoituksen professori Vesa Puttonen pitää pankkien ilmoituksia käyttötileille maksettavista koroista onnistuneena markkinointitempauksena.

– Suomalaiset ovat taloudellisesti lukutaidottomia ja laiskoja. Jos olisin pankinjohtaja, miettisin itsekin samanlaista markkinointikampanjaa, jossa korko laskettaisiin kuukauden alimmalle saldolle, Puttonen sanoi Kauppalehden haastattelussa.