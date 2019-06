”Jo nyt potilas- ja työturvallisuus ovat vaarantuneet merkittävästi” – hoitajaliitto vaatii mitoituksen nostoa heti

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super vaatii, että hoitajamitoitus vanhustenhoidossa nostetaan heti vähintään 0,7 tasolle. Liitto on huolissaan tiedoista, että mitoitus hoidettaisiin kuntoon vasta seuraavalla vaalikaudella.

– Siirtymäaikoihin ei missään nimessä ole varaa. Olemme jo nyt tilanteessa, jossa potilas- ja asiakasturvallisuus sekä myös työturvallisuus ovat vaarantuneet merkittävästi, puheenjohtaja Silja Paavola huomauttaa tiedotteessa.

Super vaatii myös tarkennusta hallitusohjelman kirjaukseen. Siinä puhutaan liian väljästi ”hoivahenkilöstöstä”. Liitto edellyttää, että 0,7:n vähimmäismitoitukseen lasketaan vain koulutettu hoitohenkilöstö.

– Jopa talonmies on saatettu lukea mitoitukseen, jos hän on osallistunut hoivatyöhön.

Hoitajaliitto arvioi, että ympärivuorokautiseen vanhustenhoitoon pääsee hyvin korkeilla kriteereillä.

– Asiakkaan on kärsittävä sairauksista, joiden vuoksi toimintakyky on heikentynyt niin merkittävästi, ettei hän pärjää edes kotihoidon turvin kotona. Ympärivuorokautisessa vanhustenhoidossa asiakkaat ovat monisairaita ja tarvitsevat jatkuvaa ammattihenkilöiden apua ja arviointia.

Hoitajia saadaan palaamaan alalle, kun epäkohtiin puututaan.

Superin mukaan vanhustenhoidosta on paennut henkilökuntaa muille sektoreille huonojen työolojen ja heikon palkkauksen vuoksi. Alan vetovoima on kärsinyt siitä, ettei vanhustenhoidossa voi tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisi ja epäkohtien esiin nostamisesta seuraa työnantajan vastatoimia.

– Hoitajien työmoraali on korkea ja tilanne kuormittaa valtavasti työpaikoilla, liitto korostaa tiedotteessaan.

Super on varma, että hoitajia saadaan palaamaan alalle, kun epäkohtiin puututaan. Samalla rakennetaan luottamusta, joka on menetetty viime vuosina.

– Alan epäkohtia täytyy korjata poistamalla kaikki tukityöt hoitajilta ja palkkaamalla niihin tehtäviin avustavaa henkilökuntaa. Jo nykyinen henkilöstömitoitus on virheellinen, koska koulutetun hoitohenkilökunnan työhön sisällytetään runsaasti muutakin kuin hoitotyötä.

Liitto korostaa, että ennen vanhuspalvelulain uudistamista voidaan aloittaa siitä, että koulutetun hoitohenkilökunnan työnkuvan pitää olla hoitamista.

– On huomioitava, että muun muassa hygienian hoito on hoitotyötä. Lisäksi ulkoilutilanne on ammattilaiselle hetki havainnoida hoidettavan psyykkistä ja fyysistä vointia. Varsinaisen hoitotyön tulee olla koulutettujen hoitajien tehtävä.

Super arvioi, että hallitusohjelmassa luvattu 70 miljoonaa ei riitä luvatun 0,7:n hoitajamitoituksen toteuttamiseen. Se vaatii, että hallituksen tulee lisätä rahoitusta elokuun kehysriihessä.