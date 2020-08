Jo riittää – markkinavoimille, eriarvoistumiselle ja ihmisten tiristämiselle on vaihtoehto

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm koukkasi historian kautta nykypäivään puoluesihteeriehdokkaan puheenvuorossaan. Ja muistutti, että yhteiskunnallisiin ongelmiin on aikaisemminkin löydetty ratkaisu. Ja niissä on usein ollut mukana SDP.

Heikki Sihto

– Kun 1940-ja 50-lukujen taitteessa suomalaista demokratiaa uhkasi laitaoikeiston sijaan kommunismi, SDP sanoi: Jo riittää! Maata ei johdeta eikä eteenpäin päästä räyhäämällä. Me sanomme nyt ja aina: jo riittävät lavastetut uhat ja ihmisten yllyttäminen toisiaan vastaan, Antton Rönnholm sanoi.

Hänen mukaan nyt hyvinvointivaltiota uhkaa halu markkinaehtoistaa, siivota ihminen lisäarvon tieltä ja ruuvata tiukemmalle uhkaa hyvinvointivaltiota. Meno on hyödyttänyt lähinnä kaikkein varakkaimpia. Rönnholm sanoi tästä kertovan myös tällä viikolla julkaistu Kalevi Sorsa-säätiön eriarvoisuustutkimus.

– Osa kaikkein varakkaimmista on kokenut oikeudekseen piilottaa tuotot, jotka on mahdollistanut yhteisesti rakennettu infrastruktuuri ja osaaminen. Myös muiden ihmisten työ. Ihmisten, jotka oikeiston pääideologit haluaisivat lähettää digitaaliselle kilometritehtaalle vastaanottamaan pientä kansalaispalkkaa, Rönnholm luetteli.

Hänen mielestään olennainen kysymys sosialidemokraateille on yhä demokratia ja toimeentulo. Siitä miten välttää vaaran vuodet ja kokea taas onnen päivät.

– Tästä pyrkimyksestä tämä liike on tehty jo 120 vuotta, Rönnholm muistutti

Kyse ei ole pelkästään Suomesta. Rönnholmin mukaan ylikansallinen kapitalismi ja finanssipeli ylikuluttavat ekologisia ja inhimillisiä resursseja. Samalla valjut tulevaisuudennäkymät luovat tilausta oikeistoradikaalille populismille.

– Näköalojen puute kutsuu tarttumaan helppoihin heittoihin. Ja sosiaalinen media tarjoaa uuden ajan käärmeöljykauppiaille alustan levittää kiukkua ja kiihkoa, jopa vihaa ja valheita. Nyt nationalismin aaveita on nostatettu pönkittämään yksinvaltiaiden valtaa. Nyt koronan myötä rajojen ja vahvojen valtioiden merkitys korostuu ja tämä näyttää voimistavan, maasta riippuen, joko uuden autoritäärisyyden nousua tai vahvempaa luottamusta demokraattisesti hallittuihin järjestelmiin. Suomi on jälkimmäisellä tiellä, mutta ensimmäisestä on Euroopassakin varoittavia esimerkkejä.

Rönnholm pitää seuraavaan vuosikymmenen yhtenä suurimpana poliittisena mittelönä inhimillisesti ja ympäristön kannalta kestävään talouteen pääseminen.

– Sosialidemokraattien on oltava valmiina. Sanomme jo riittää ympäristön ja ihmisen kuiviin tiristäminen. Jo riittää veropakoilu; jo kai vähempikin riittää?

Olennaista on myös nähdä mahdollisuudet. Niitäkin nimittäin Rönnholmin mukaan on.

– Teknologinen kehitys etenee vääjäämättä ja tarjoaa uusia ratkaisuja niin lähi- kuin etätyöhön. Koodi on virtuaalisen maailman laki ja myös siinä maailmassa ihmistä on suojeltava demokraattisilla päätöksillä. Meillä on maailman parhaat verkot, mutta sisällöillä saadaan suurimmat kalat.

– Globalisaatio on siivittänyt yritysjättien valtaa. Tämän kehityksen haastaa kuitenkin uusi lokalisaatio; jo nyt paikallisempi elämäntapa ja alueellisemmat tuotantotavat saattavat korvata alihankintaketjuja. On tilausta uudelle toimivalle, järkevälle sosialidemokraattiselle alue- ja elinkeinopolitiikalle? Tässä työssä ojennamme kätemme työntekijöille ja -antajille.

Rönnholm näkee, että nykytilanteessa talouden vallankäyttäjät ovat unohtaneet käsityksen kohtuudesta. Sopimisesta tehdään mahdotonta vaatimalla joka erästä selkävoittoa.

– Työmarkkinamallimme on toiminut ja kestänyt kriisit. Mutta Suomen täytyy myös muuttua jotta hyvä pysyy ennallaan. Myös työntekijäjärjestöiltä vaaditaan rohkeutta tehdä esityksiä ja asettaa agendaa. Partit eivät voi kiikuttaa riitojaan täystyöllistetyn hallituksen pöydälle. Konfliktien kautta eteneminen luo epävarmuutta tulee kalliiksi kaikille duunarista osakkeenomistajaan.

– Poikkeusaikojen luoma yhteisöllisyys, tarve huolehtia koko yhteiskunnasta ja toimiva julkinen sektori ovat korostuneet kriisin myötä. Hyvät ystävät, vahva valtio tekee paluutaan. Eikä meidän tavoitteemme sen ohjaamossa tule olla vähempää kuin maailman paras julkinen hallinto.