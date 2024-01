Jo yli kolmannes on äänestänyt presidentinvaaleissa – äänestysvilkkaus suurinta Pirkanmaalla

Presidentinvaaleissa on maanantai-iltaan mennessä annettu liki 1,5 miljoonaa ääntä ja kotimaan äänestysvilkkaus on noussut 34,9 prosenttiin. Ennakkoäänestys jatkuu tiistaina viimeistä päivää. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 28. tammikuuta.