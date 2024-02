Joe Biden järkyttyi Trumpista: “Jumalan tähden”

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tuomitsi entisen presidentin Donald Trumpin Nato-puheet “tyhminä ja häpeällisinä”. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Jumalan tähden, se on tyhmää, se on häpeällistä, se on vaarallista, se on epäamerikkalaista, Biden sanoi tiistaisessa puheessaan Valkoisesta talosta.

- Voitteko kuvitella Yhdysvaltain entisen presidentin sanovan niin? Koko maailma kuuli sen. Ja pahinta on, että hän tarkoitti sanomaansa.

Istuva presidentti syytti lisäksi edeltäjäänsä siitä, että hän kumarsi Venäjän presidentin Vladimir Putinin suuntaan ja on alistunut tämän alle.

Biden arvosteli myös Trumpin liittolaisia maan kongressissa, joka ei ole vieläkään hyväksynyt muun muassa Ukrainalle annettavaa apupakettia. Viivyttelemällä tässä asiassa he pelaavat Bidenin mukaan Putinin pussiin.

Trump sanoi lauantaina kampanjatilaisuudessa, että hän jopa kannustaisi Putinia hyökkäämään joihinkin Nato-maihin, jos nämä eivät ole maksaneet riittävästi Naton kassaan.