Joe Biden nappasi ylivoimaisen voiton Etelä-Carolinan esivaalissa

Yhdysvalloissa ex-varapresidentti Joe Biden on ottanut tukevan voiton demokraattien Etelä-Carolinan esivaalissa. Voitto oli elintärkeä Bidenille, joka lähti ennakkosuosikkina kisaan demokraattien presidenttiehdokkuudesta, mutta on menestynyt huomattavan huonosti ensimmäisissä esivaaleissa.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Biden sai Etelä-Carolinasssa noin 48 prosentin kannatuksen. Toiseksi tulleen Bernie Sandersin osuus oli noin 20 prosenttia.

– Vain muutama päivä sitten lehdistö ja kommentaattorit julistivat tämän kampanjan kuolleeksi. Voitimme juuri, ja voitimme isosti. Olemme todellakin elossa, Biden sanoi sadoille hurraaville kannattajilleen Etelä-Carolinan pääkaupungissa Columbiassa.

Biden kahmi valtaosan Etelä-Carolinassa jaossa olleista 54 puoluekokousedustajasta. Samalla hän nousi vain 12 puoluekokousedustajan päähän Sandersista, jolla on nyt takanaan 53 puoluekokousedustajaa.

Edustajat päättävät puoluekokouksessa heinäkuussa, kuka demokraateista lopulta asettuu presidentti Donald Trumpia vastaan.

Jatkavatko Buttigieg ja Warren?

Etelä-Carolina oli demokraattien esivaalikiertueen ensimmäinen osavaltio, jossa suuri osa äänestäjistä on mustia. Kuten alun perin ennakoitiinkin, Biden pärjäsi mustien äänestäjien keskuudessa erinomaisesti. CNN:n mukaan kolme viidestä mustasta äänestäjästä valitsi Bidenin, kun taas Sandersin valitsi vain yksi viidestä.

New York Times kertoi miljardööriehdokas Tom Steyerin syytäneen vaalimainontaan jopa 191 miljoonaa dollaria. Hän jäi kuitenkin Etelä-Carolinassa kolmanneksi noin 11 prosentin osuudella ja päätti jättäytyä pois ehdokaskisasta. Puhuessaan kannattajilleen Steyer kertoi jatkavansa työskentelyä hänelle tärkeiden kysymysten kuten ympäristöön ja taloudelliseen tasa-arvoon liittyvien asioiden parissa.

Nuoren polven ehdokas ja pienehkön kaupungin entinen kuvernööri Pete Buttigieg sai noin kahdeksan prosentin ääniosuuden, ja senaattori Elizabeth Warren ylsi noin seitsemään prosenttiin.

Sekä Biden, Buttigieg että Warren edustavat puolueen keskustaa. Bidenin murskavoitto pakottaakin Buttigiegin ja Warrenin harkitsemaan, kannattaako heidän jatkaa kisaa.

”Kaikkia osavaltioita ei voi voittaa. ”

Joe Biden tarvitsi kipeästi voittoa Etelä-Carolinasta, joka oli viimeinen esivaalipaikka ennen muutaman päivän päässä häämöttävää niin sanottua supertiistaita.

Ex-varapresidentti oli Iowan vaalikokouksessa neljäs ja New Hampsihressa vasta viides. Nevadassa Biden sijoittui toiseksi, mutta hänen kannatuksensa jäi pariinkymmeneen prosenttiin Sandersin 47:ää vastaan.

Sanders onnitteli Bidenia voitosta puhuessaan kannattajilleen Virginian osavaltiossa.

– Kaikkia osavaltioita ei voi voittaa. Uskon vahvasti, että ihmiset tukevat tätä kampanjaa supertiistaina ja sen jälkeenkin, Sanders sanoi.

Virginia on yksi peräti 14 osavaltioista, joissa äänestetään tulevana tiistaina. Silloin jaossa on kaikkiaan kolmannes puoluekokousedustajista.

Yksi kiinnostuksen kohde tiistaina on, minkälaisen kannatuksen miljardööri ja New Yorkin entinen pormestari Michael Bloomberg saa. Bloomberg on nähty vasta parissa vaaliväittelyssä, sillä hän päätti jättää esivaalikiertueen ensimmäiset osiot väliin ja keskittyä supertiistaihin.