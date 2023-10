Joe Biden sanoo sen nyt suoraan: ”Kyllä se huolestuttaa minua”

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on huolissaan maansa sisäpoliittisen kuohunnan vaikutuksista Ukrainalle myönnettävään tukeen. Bidenin mukaan republikaanien tulisi sopia sisäiset riitansa ja tukea kriittisen tärkeää apua Ukrainalle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Republikaanipuolueen sisäiset kiistat johtivat tiistaina edustajainhuoneen puhemiehen Kevin McCarthyn syrjäyttämiseen tehtävästään tiukassa äänestyksessä. Erottamisesta äänestettiin McCarthyn puoluetoverin Matt Gaetzin esityksen pohjalta.

McCarthyn seuraajaksi on ehdolla edustajia, joista osa on Ukrainalle myönnettävää rahoitusta vastaan.

- Kyllä se huolestuttaa minua, vastasi Valkoisessa talossa toimittajille keskiviikkona puhunut Biden kysymykseen McCarthyn erottamisen vaikutuksesta Ukraina-apuun.

- Mutta tiedän, että enemmistö edustajainhuoneen ja senaatin jäsenistä molemmista puolueista on sanonut tukevansa Ukrainan rahoittamista, hän lisäsi.

VALKOISEN talon mukaan ajoitus on kriittinen, sillä Ukrainalle myönnetty tuki on ehtymässä kuukausien sisällä, ja maan hitaasti etenevä vastahyökkäys on parhaillaan käynnissä.

Biden kuitenkin vihjasi, että on tapa varmistaa rahoitus myös ilman kongressin hyväksyntää, mutta ei kertonut asiasta tarkemmin.

Presidentti Biden aikoo piakkoin pitää puheen Ukrainan tukemisen tärkeydestä. Puheella hän pyrkii rauhoittamaan Yhdysvaltojen liittolaisia, jotka ovat olleet huolissaan maan sisäpoliittisesta hajaannuksesta.

KILPAILU edustajainhuoneen puheenjohtajan paikasta käynnistyi keskiviikkona edustajainhuoneen enemmistöjohtajan Steve Scalisen ja edustajainhuoneen jäsenen Jim Jordanin ilmoittauduttua ehdolle. Republikaanipoliitikkojen ehdolle asettumisesta uutisoi muun muassa uutiskanava CNN.

Biden on kehottanut edustajainhuonetta valitsemaan uuden puhemiehen nopealla aikataululla.