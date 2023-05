Johanna Laisaarta esitetään Nasima Razmyarin seuraajaksi – näin Laisaari linjaa tulevaa pestiään

Helsingin sosialidemokraatit esittää uudeksi kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestariksi lapsioikeusjuristi, varatuomari, pääsihteeri, varavaltuutettu Johanna Laisaarta. Johannes Ijäs Demokraatti

Laisaari on myös Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja sekä HSL:n (Helsingin seudun liikenne) hallituksen jäsen. Hän on asunut lapsuutensa ja nuoruutensa Helsingin Mellunmäessä ja tällä hetkellä hän asuu perheineen Herttoniemen kaupunginosassa.

Laisaari sai toisella kierroksella 71 ääntä, kaupunginvaltuutettu, varhaiskasvatuksen opettaja Hilkka Ahde 50 ääntä. Valinnasta äänestettiin tänään illalla Helsingin sosialidemokraattien ylimääräisessä piirikokouksessa.

Ensimmäisellä kierroksella Laisaari oli saanut 53 ääntä, Ahde 40 ääntä, filosofian maisteri, tapahtuma- ja koulutusasiantuntija Markku Rantahalvari 16 ääntä ja kaupunginvaltuutettu, historiantutkija, dosentti Ville Jalovaara 12 ääntä. Jalovaara kertoi äänestyksen jälkeen piirikokouksessa, että Ahde on hänen ehdokkaansa toisella kierroksella.

Laisaari seuraa tehtävässä kansanedustajaksi valittua Nasima Razmyaria. Valinnan tekee Helsingin kaupunginvaltuusto.

ESITTELYPUHEENVUOROSSAAN ennen piirikokouksen äänestystä Laisaari painotti, että Helsinki haluaa strategiansa mukaan olla maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia.

– Tämän eteen olen valmis tekemään kaikkeni tulevat kaksi vuotta.

– Meidän pitää pysäyttää alueiden eriarvoistumiskehitys. Meidän on toteutettava koulutuksen inkluusio niin, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus käydä lähikoulua ja saada tarvitsemansa tuki. Meidän pitää lisätä lasten ja nuorten osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa elämäänsä. Meidän pitää huolehtia siitä, että kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaiset voivat olla ylpeitä työstään ja työpaikastaan. Meidän pitää myös löytää parempia keinoja palkita nykyisiä työntekijöitä heidän tekemästään hyvästä työstä, jotta alan pitovoima kasvaa. Me pystymme tähän, hän jatkoi.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa on kehitettävä Laisaaren mukaan niin, että oppiminen, yhdenvertaisuus sekä lasten ja nuorten hyvinvointi lisääntyvät.

– Osa lapsista ja nuorista ei edelleenkään saa varhaiskasvatuksessa ja koulussa sitä yksilöllistä tukea, joka heille kuuluisi. Tämä kuormittaa perheitä ja purkautuu lopulta muun muassa lastensuojelun ruuhkaisuutena. Tämä kehitys on mahdollista pysäyttää varmistamalla, että lapset ja nuoret saavat tarkipeidensa mukaista tukea koko opinpolkunsa ajan.

Laisaari kertoi tietävänsä myös omakohtaisesti, mitä koulussa saatu tuki merkitsee.

– Minulla on lievä lukivaikeus ja on ollut suuri onni, että sain siihen alusta asti lukiopetusta. Minulle tehtiin jo alakoulussa selväksi, että lukivaikeus ei ole este elämässä pärjäämiselle. Tästä kaikesta sain kipinän lähteä mukaan kuntapolitiikkaan nostamaan esiin lasten, nuorten ja perheiden asioita.

Laisaari uskoo tuovansa Helsingin pormestaristoon lainsäädännön ja hyvän hallinnon periaatteiden tuntemusta sekä vankkaa koulutuspolitiikan osaamista.

– Lapsen oikeudet, lasten ja nuorten osallisuus sekä lapsimyönteinen kunta ovat minulle paitsi sydämen asioita myös ammattitaitoni ytimessä, hän sanoi esittelypuheenvuorossaan.

Laisaari painotti myös vapaan sivistystyön merkitystä.

ÄÄNESTYKSEN ratkettua Laisaari kuvasi tunnelmiaan medialle yllättyneiksi ja helpottuneiksi.

Laisaarella on lakimieskoulutusta ja hän on tehnyt pitkään myös tuomioistuintyötä.

– Koen, että minulla on ihan hyvät neuvottelutaidot, hän sanoi ja lisäsi sydämen olevan paikallaan.

SDP:n pitää Laisaaren mukaan olla Helsingin johtava kasvatuksen ja koulutuksen puolue.

Helsingin pormestarimalli on herättänyt keskustelua, muun muassa apulaispormestarien operatiivisen vallan puute on puhuttanut. Laisaari sanoo, että on varmasti keskustelun paikka, miten pormestarimallia kehitetään Helsingissä jatkossa. Hänellä ei ole kuitenkaan vielä tarkempia näkemyksiä, miten kehittämistä olisi syytä tehdä.

– Tätä ei tehdä yksin vaan yhdessä muiden kanssa, ei tässä mitään sooloilua kannata lähteä harrastamaan.

Johtajana Laisaari kuvaa itseään vuorovaikutustaitoiseksi, kuuntelevaksi yhteisen työn tekijäksi.

– Haluan, että pelataan yhdessä samaan maaliin.

Inkluusiolla tarkoitetaan erityistä tukea tarvitsevien lasten opettamista tavallisissa luokissa niin, ettei ketään luokitella ominaisuuksien mukaan. Inkluusiosta on puhuttu paljon muun muassa eduskuntavaalien yhteydessä.

– Meidän täytyy inkluusioon kiinnittää huomiota niin, että se ei ole säästötoimi, vaan on jokaisen lapsen oikeus saada tuki kouluun ja varhaiskasvatuksen arkeen, Laisaari linjasi medialle.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöpulasta Laisaari totesi, että asiaa on pyritty ratkaisemaan jo pormestari Jan Vapaavuoren (kok.). Silloin Laisaari oli itsekin kasvatus- ja koulutuslautakunnassa suomenkielisen jaoston puheenjohtajana. Tätä työtä on jatkettava.

Ensimmäiseksi Laisaari korostaa kuitenkin tapaavansa operatiivista johtoa ja Nasima Razmyaria sekä kuuntelevansa varhaiskasvatuksen kentän työntekijöiden ääntä.

Uutinen päivittyy…