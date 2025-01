John Ratcliffen CIA:n johtoon äänin 74-25

Yhdysvaltain senaatti on vahvistanut keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajaksi John Ratcliffen. Senaatti äänesti asiasta torstaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ratcliffe hyväksyttiin CIA:n johtoon äänin 74-25.

Ratcliffe on entinen kansallisen tiedustelun johtaja ja edustajainhuoneen jäsen. Hän on ensimmäinen ihminen, joka on ollut sekä kansallisen tiedustelun että CIA:n johdossa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump nimitti Ratcliffen CIA:n johtajaehdokkaaksi marraskuussa.