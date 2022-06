Johnny Depp, Amber Heard ja Ilmarinen – yhteinen kokemus oikeassa olemisesta palkitsee

Valkoinen rikas heteromies nai itseään huomattavasti nuoremman elokuvatähden ja suhde muuttuu väkivaltaiseksi. Koska maailma on sellainen kuin se on, enemmistö meistä olettaa tuon lauseen perusteella kuka hakkasi ja ketä. Tilastojen perusteella valtaosa meistä on oikeassa.