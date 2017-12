Joka neljäs aikoo paukutella ilotulitteita uutenavuotena – ”Kiellettävä yksityisiltä”

Raskas lumi on taittanut puita sähköjohtojen päälle eri puolilla sisämaata. Tilanne on pahin Pohjois-Karjalan Sähkön alueella, jossa vailla sähköä oli aamulla yli 11 000 asiakasta.

Yhtiön käyttöpalveluvastaava Matti Pesonen kertoo STT:lle, että tilanne paheni viime yön aikana. Lämpenevä keli teki lumet entistä raskaammiksi.

– Vikoja on nyt niin iso määrä, että sähköttömyys voi pisimmillään kestää joillakin alueilla vuorokausia, Pesonen sanoi.

Säätiedotuksen mukaan ensi yöksi on luvassa lisää märkää lunta, mikä voi pahentaa tilannetta entisestään. Huomenna päivällä on toivoa parista plus-asteesta ja vesisateesta, mikä voi pudottaa lumia puista. Tässä vaiheessa on kuitenkin liian varhaista ennakoida, riittääkö vesisade ja lämpötila, Pesonen totesi.

Laajimmat katkot ovat Pesosen mukaan Joensuun ympäristössä ja jakelualueen itäosassa, käytännössä Tuupovaaran ja Ilomantsin suunnalla.

– Lumi painaa puita, eivätkä lumet ole päässeet missään vaiheessa tippumaan. Kaikki lumi mikä tulee, muuttuu raskaammaksi ja tahtoo vikoja aiheuttaa, Pesonen kertoi.

Yhtiöllä on korjaustöissä noin 150 henkeä ja kaksi helikopteria kartoittamassa vikapaikkoja. Käytössä on myös sahauskopteri, jos vain säät sallivat lentämisen. Apuvoimia on kutsuttu muualtakin maasta.

Myös monelta Savon Voiman asiakkaalta ovat sähköt poikki. Yhtiön häiriökartan mukaan jakelualueella on tällä hetkellä yli 2 600 sähkötöntä asiakasta.

Juttua on päivitetty klo 9.02.