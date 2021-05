”Joka neljäs on saanut tappouhkauksen” – Tehyn kysely paljastaa sote-alan työntekijöiden karun arjen

Henkinen ja fyysinen väkivalta on arkipäivää sote-ammattilaisten työssä, selviää sosiaali-, terveys ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehyn laajasta kyselystä. Tehy vaatii työnantajilta tehokkaampaa väkivaltatilanteiden ehkäisyä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kyselyssä selvitettiin väkivallan esiintymistä, omakohtaisia kokemuksia, väkivallan tekijätahoja sekä ilmenemismuotoja sosiaali- ja terveysalalla ja varhaiskasvatuksessa. Kyselyn yli neljästätuhannesta vastaajasta 69 prosenttia kertoi kokeneensa työuransa aikana fyysisen väkivallan uhkaa tai tekoja. Alle 35-vuotiaiden joukossa tällaisesta kokemuksesta kertoi peräti 84 prosenttia vastaajista.

– Tiesin odottaa, että tulokset kertovat väkivallan yleisyydestä alalla, mutta järkytyin. Näin mittava määrä väkivallan kohtaamista työssä, jossa autetaan muita, on kohtuutonta. Kenenkään ei pitäisi joutua työssä alttiiksi tällaiselle, mutta etenkin nuorten hoitajien kokema väkivalta pysäyttää. Ei vähiten siksi, että heidän varassaan on alan tulevaisuus, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo tiedotteessa.

Kyselyssä selvitettiin myös väkivallan ilmenemismuotoja. Kolme neljästä vastaajasta kertoo, että häntä on lyöty työssä. Potkimisen kohteeksi oli joutunut 59 prosenttia ja sylkemisen kohteeksi 56 prosenttia vastaajista. Kyselyssä kerrottiin myös tavaroilla heittelystä, tönimisestä, raapimisesta, kuristamisesta ja puremisesta.

Vastaajista 24 prosenttia on joutunut työssä tappouhkauksen kohteeksi. Teräaseella uhatuksi on joutunut 9 prosenttia vastaajista ja ampuma-aseella on uhattu 3 prosenttia vastaajista.

– Lyömistä, potkimista, sylkemistä, raapimista, kuristamista. Joka neljäs on saanut tappouhkauksen. Ja tämä tapahtuu työssä, jonka päätarkoitus on auttaa ja parantaa. Vetää hiljaiseksi. Oikeus tehdä työnsä turvallisesti ja pelkäämättä on välttämätön minimitason lähtökohta kunnollisille, säällisille työoloille. Alan vetovoimassa on muitakin ongelmia riittämiin ja pois työntäviä tekijöitä aivan liikaa, Rytkönen sanoo.

Vastaajien mukaan useimmiten fyysisen väkivallan tekoihin tai niillä uhkaamiseen syyllistyivät asiakkaat tai potilaat, mutta 22 prosenttia kertoi tekijäksi tai uhkaajaksi saattajat tai omaiset.

Henkistä väkivaltaa kertoi kohdanneensa 71 prosenttia vastaajista. Myös henkisen väkivallan kokemukset kohdistuivat muita enemmän alle 35-vuotiaisiin vastaajiin. Eniten henkistä väkivaltaa oli koettu asiakkaiden tai potilaiden taholta, mutta melko merkittävissä määrin myös muiden työntekijöiden tai kollegojen sekä saattajien ja omaisten taholta. Vastaajista 34 prosenttia ilmoitti henkisen väkivallan tekijäksi esimiehen tai johdon.

Henkinen väkivalta ilmenee yleisimmin asiakkaan, potilaan tai heidän omaisensa uhkaavana tai hyökkäävänä käytöksenä. Aiheeton arvostelu tai väärien syytösten esittäminen oli toiseksi yleisin henkisen väkivallan ilmenemismuoto.

Vastaajista yli puolet kertoi osaamisen vähättelystä ja mitätöinnistä, niin ikään yli puolet vastaajista oli saanut osakseen huutoa solvauksia ja haukkumista. Tämän lisäksi kyselyssä kuvattiin muun muassa tiedon ulkopuolelle jättämistä ja sosiaalisesta työyhteistöstä poissulkemista sekä huonojen työvuorojen tai turhien työtehtävien antamista.

– Henkisen väkivallan kokemuksissa nousevat esiin myös työyhteisöjen sisäiset ja johtamisen ongelmat, kun henkistä väkivaltaa koetaan selvästi myös muiden työntekijöiden, esimiesten ja johdon taholta. Tämäkin on järkyttävä tulos, joka edellyttää työyhteisöissä välittömiä korjaavia toimia ja ennaltaehkäisyä, Millariikka Rytkönen sanoo.

Väkivaltaa ei pidä hyväksyä tai normalisoida hoitotyön arkeen kuuluvaksi ilmiöksi.

Kysely kartoitti myös väkivaltatilanteiden seurauksia ja jälkihoitoa. Vastaajista neljäsosa ei ole kertonut lainkaan joutuneensa väkivallan kohteeksi.

– On erittäin huono uutinen, että neljäsosa väkivallan kohteeksi joutuneista ei kerro asiasta kenellekään. Mutta vähintään yhtä suuri ongelma on lähes 40 % vastaajan kokemus, että kertomisesta ei ole seurannut yhtään mitään, Rytkönen summaa.

Niistä vastaajista, jotka olivat kertoneet väkivaltatilanteesta, 43 prosenttia kertoi keskustelleensa esimiehen kanssa ja 28 prosenttia vastasi, että työyhteisössä on järjestetty keskustelu aiheesta. Peräti 39 prosenttia kertoi, ettei asiasta seurannut mitään jatkotoimia.

Tehy vaatii työnantajilta tehokkaampaa väkivaltatilanteiden ehkäisyä. Tehy muistuttaa, että työnantajan pitää työturvallisuuslain mukaan kartoittaa terveydellistä uhkaa aiheuttavat vaarat työssä ja poistaa mahdolliset vaaratilanteet työympäristöstä ja ohjeistaa henkilöstöä, miten väkivaltatilanteissa toimitaan. Tässä on Tehyn mukaan kyselyn vastausten perusteella ilmiselvästi parannettavaa.

Jos työntekijä kuitenkin joutuu väkivallan kohteeksi, työnantajan on toimittava ripeästi ja aktiivisesti väkivaltatilanteiden selvittämiseksi ja työntekijän auttamiseksi. Työnantajan on esimerkiksi tehtävä rikosilmoitus väkivaltatilanteen tapahduttua, Rytkönen muistuttaa.

Tehyn mukaan työnantajan tulee lisäksi avustaa työntekijöitä, tarjota työntekijälle maksutonta kriisiapua ja ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin väkivaltatilanteen jatkumisen tai sen toistumisen estämiseksi. Tässäkin on kyselyn mukaan isoja puutteita.

Rytkösen mukaan tuloksissa näkyy myös yleinen yhteiskunnallinen tilanne, joka heijastuu suoraan sote-alan työpaikoille. Siellä näkyy esimerkiksi syrjäytyminen ja eriarvoisuuden sekä päihde- ja mielenterveysongelmien lisääntyminen.

– Missään nimessä väkivaltaa ei pidä hyväksyä tai normalisoida hoitotyön arkeen kuuluvaksi ilmiöksi. Väkivallalle alan työpaikoilla on oltava nollatoleranssi. Myös poliittisen päättäjän on toimittava, Rytkönen sanoo.

Tehy kertoo esittäneensä valtiovallalle valtakunnallista sote-alan työturvallisuushanketta sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön ja oikeusministeriön tiiviinä yhteistyönä. Tavoitteena on kartoittaa sote-alan väkivaltatilanne ja luoda alalle toimintamalli, jolla väkivaltatilanteita voidaan konkreettisesti ennaltaehkäistä.