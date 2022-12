Teollisuuden tuotanto- ja työllisyysnäkymät ovat edelleen vahvat taantuman uhasta huolimatta, Teollisuusliitto kertoo tiedotteessaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Teollisuusliiton julkaisemassa syksyn 2022 toimialakatsauksessa arvioidaan teollisuuden tuotannon ja työpaikkojen määrän kasvavan vuoden loppuun saakka.

Ukrainassa käytävästä sodasta seurannut energiakriisi ja globaalitalouden ongelmat ovat päättäneet koronapandemian jälkeisen korkeasuhdanteen. Teollisuusliitto ennustaa teollisuustuotannon ja teollisten työpaikkojen määrän tasaantuvan nykyiselle, selkeästi koronapandemiaa edeltänyttä korkeammalle tasolleen vuonna 2023.

Teollisuuden työntekijöiden ostovoima on kuitenkin heikentynyt kuluvan vuoden aikana. Joka viides Teollisuusliiton jäsen kokee taloudellisen tilanteensa huonoksi jo nyt ja näkemys tulevasta on synkkä kolmasosalla. Heikentynyt ostovoima johtaa tinkimiseen perustarpeista ja palveluista, mikä heikentää kotimaista kysyntää. Kotimaisen kysynnän supistuminen on suurin taantumariskiä Suomessa lisäävä kotimainen tekijä.

Teollisuusliiton mukaan Suomen teollisuuden hyvää kriisinkestävyyttä selittää kustannuskilpailukyvyn parantuminen suhteessa tärkeimpiin kilpailijamaihin, etenkin Saksaan, sekä ajoissa käynnistetty energiajärjestelmän vihreä siirtymä. Myös työpaikkatasolla tehdyt joustavat ratkaisut ovat ylläpitäneet yritysten kilpailukykyä.

Teollisuusyritysten tilauskannat ovat hyvällä tasolla ja uusia tilauksia on vuoden takaista enemmän myös syksyllä 2022, vaikka tilanne onkin hiljentynyt keväästä. Useat teollisuusyritykset ovat kyenneet siirtämään kohonneita raaka-aine- ja energiakustannuksiaan tuotteittensa hintoihin. Yritysten kannattavuus on selvästi vahvistunut vuoden 2022 aikana, Teollisuusliitto tiedottaa.