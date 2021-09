”Jokainen tyttö ja nuori nainen ansaitsee turvallisen lapsuuden ja nuoruuden” – kouluterveyskyselyn tulokset huolestuttavat Demarinaisia

Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen pitää THL:n kouluterveyskyselyn tuloksia todella huolestuttavina. Tilanne on otettava vakavasti, hän sanoo. DEMOKRAATTI Demokraatti

– On selvää, että korona-ajalla on ollut huomattavia vaikutuksia nuoriin. Nyt meidän on otettava vastuu siitä, että nuorten hyvinvointi paranee. Etenkin tyttöjen kohdalta luvut ovat erityisen hälyttäviä, Tuppurainen sanoo tiedotteessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n perjantaina julkaiseman kouluterveyskyselyn mukaan nuorten ja etenkin tyttöjen hyvinvointi on heikentynyt huomattavasti kuluneen kahden vuoden aikana. Kysely suunnattiin peruskoulun yläluokilla ja toisen asteen opinnoissa opiskeleville nuorille keväällä 2021.

Vastausten mukaan 30 prosenttia tytöistä kokee ahdistuneisuutta elämässään. Luku on kymmenen prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2019. Lisäksi tytöistä joka neljäs kokee itsensä melko usein tai jatkuvasti yksinäiseksi.

Vastauksista ilmenee myös tyttöjen kohtaaman seksuaalisen häirinnän lisääntyminen. Lukioikäisistä tytöistä noin puolet on kokenut eri muotoista seksuaalista häirintää. Vuodesta 2019 häirintää kokeneiden tyttöjen osuus on noussut 20 prosenttia.

– Tätä ei yksinkertaisesti voida hyväksyä. Jokainen tyttö ja nuori nainen ansaitsee turvallisen lapsuuden ja nuoruuden. Tarvitsemme konkreettisia panostuksia, jotta yksikään nuori ei kokisi olevansa avun ulkopuolella, Tuppurainen sanoo.

– Meidän on myös oltava vahvempia toimiessamme seksuaalista väkivaltaa vastaan. #MeToo-kampanja on opettanut meille, että seksuaalinen häirintä ja väkivalta ovat aivan liian usein läsnä nuorten elämässä myös verkossa. On tärkeää, että ongelmat tehdään näkyväksi, vain silloin siihen voidaan puuttua.

Demarinaiset huomauttaa kyselyn paljastavan myös stereotyyppisten sukupuoliroolien negatiiviset vaikutukset nuorten oloon.

– Näistä haitallisista malleista on päästävä eroon kouluttamalla nuorten parissa työskenteleviä ja korostamalla sukupuolisensitiivistä ja -tietoista kasvatusta. Nuorten hyvinvointiin panostaminen on tulevaisuusinvestointi ja tästä meidän aikuisten on kannettava vastuu, Tuppurainen painottaa.

Demarinaiset listaa tiedotteessaan viisi toimenpidettä, joilla tyttöjen hyvinvointia voidaan parantaa:

• Seitsemän päivän hoitotakuu tulee koskemaan myös mielenterveyspalveluita. Panostetaan ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin.

• Tuetaan sukupuolisensitiivistä ja -tietoista kasvatusta ja annetaan kaikille mahdollisuus rakentaa identiteettinsä ilman sukupuoleen sidottuja olettamuksia.

• Häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä on uskallettava puhua ja jokaiseen tapaukseen on puututtava.

• Kolmannen sektorin tuottamien palveluiden resurssit on turvattava. Suuri osa näistä tahoista järjestää vertaistuki- sekä vapaa-ajan toimintaa nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi.

• Nuorille on taattava mahdollisuus maksuttomaan harrastustoimintaan koulupäivien yhteydessä.