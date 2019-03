”Jokainen voi miettiä, miltä tämä tuntuu ahkerista suomalaisista” – kokoomuksen kanta yleissitovuuteen hämmentää

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman näkee varsin selkeät erot puolueiden kannoissa työelämän kehittämiseen.

– Hallituspuolueista kokoomus on valmis purkamaan työehtosopimusten yleissitovuutta. Yleissitovuus tulisi kokoomuksen mielestä rajata vain koskemaan minimiehtoja, Lindtman kirjoittaa Iltalehden blogissaan.

Helsingin Sanomien jutussa kokoomus ei kuitenkaan täsmennä, mitä puolue tarkoittaa yleissitovuuden rajaamisella koskemaan vain ”minimityöehtoja”.

– Nyt olisi paikallaan, että kokoomus kertoisi suomalaisille palkansaajille, miltä osin heidän työehtojaan sopisi heikentää, Lindtman patistaa.

Hän muistuttaa, että yleissitovuudessa on kyse työehtojen perälaudasta järjestäytymättömissä yrityksissä, joka takaa kaikille palkansaajille yhdenvertaisen kohtelun ja estää palkkojen polkemisen.

– Mitä tämän perälaudan rajaaminen koskemaan vain esimerkiksi minimipalkkaa ilman lisiä tarkoittaisi käytännössä yksittäisen työntekijän kannalta?

Lindtman ottaa esille pari esimerkkiä:

– Esimerkiksi kaupan alalla alin kuukausipalkka on alle 1 800 euroa, mutta erilaisten lisien myötä keskimäärin ansiot ovat keskimäärin 2 300–2 400 euron luokkaa. Toisin sanoen erilaisten työehtosopimuksessa määriteltyjen lisien osuus ansioista on keskimäärin 30 prosenttia. Nämä palkanlisät ovat elinehto monelle alan työntekijälle.

Toisen esimerkin hän nostaa teollisuudesta:

– Teollisuuden työntekijän alin taulukkopalkka on alle 10 euroa/tunti, keskimääräinen tuntipalkka on noin 15 euroa. Muiden palkanosien merkitys on keskimäärin jopa 50 prosenttia loppupalkasta.

”Me puolustamme suomalaisen työntekijän turvaa loppuun asti.”

Lindtman kysyy, onko kokoomus todella valmis rajaamaan nämä esimerkit yleissitovuuden ulkopuolelle.

– Jokainen voi miettiä, miltä tämä tuntuu ahkerista suomalaisista, esimerkiksi perheen isistä ja äideistä, jotka ovat rakentaneet lainojen lyhennykset, vuokranmaksut ja perheen toimeentulon työehtosopimusten turvaaman kokonaispalkan varaan. Siksi kokoomuksen on nyt syytä tulla tarkentamaan, mitä heille minimiehdot tarkoittavat.

Lindtman korostaa, että SDP:n näkemys työmarkkinoiden ja työelämän kehittämisestä on täysin päinvastainen. Työehtosopimusten yleissitovuus takaa palkansaajien yhdenvertaisen kohtelun ja estää työntekijöiden palkkoja polkemisen.

– Kokoomuksen esitys on sinänsä johdonmukainen jatkumo tämän hallituksen työelämälinjalle pakkolakipaketista lomarahaleikkauksiin tai irtisanomissuojan heikentämisestä työttömyysturvan aktiivimallileikkuriin. Näyttää siltä, että kokoomuksessa on kova halu – ei ainoastaan jatkaa Sipilän hallituksen palkansaajia tylyttävällä linjalla – vaan viedä palkansaajiin kohdistuvat heikennykset aivan uudelle tasolle.

Lindtman arvioi HS:n kyselyn osoittavan, että eduskuntavaalien päävaihtoehdot työelämän kysymyksissä ovat selkeät.

– Nykylinjan jatkuminen, jossa työnantajien valtaa kasvatetaan työntekijöiden turvan kustannuksella. Tai muutos, jossa työelämää kehitetään repimisen sijaan sopimalla, työpaikolle saadaan lisää luottamusta ja palkalla tulee toimeen. SDP:n valinta on selvä. Me puolustamme suomalaisen työntekijän turvaa loppuun asti, hän painottaa blogissaan.