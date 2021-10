Joko teknologiateollisuudessa pian neuvotellaan? – Työehtoneuvottelukunta koolla maanantaina

Teollisuusliiton teknologiasektorin työehtoneuvottelut saattavat olla käynnistymässä. Simo Alastalo Demokraatti

Teknologiasektorin työehtoneuvottelukunta on kutsuttu koolle ensi maanantaiksi, kertoo liiton puheenjohtaja Riku Aalto Twitterissä.

Riku Aallon mukaan Teollisuusliitto tiedottaa päätöksestään maanantaina iltapäivällä arviointikeskustelun jälkeen.

– Pidättäydyn tässä vaiheessa kommentoimasta muuta, Aalto sanoo Demokraatille.

Teollisuusliitto ei ole toistaiseksi suostunut neuvottelemaan teknologiateollisuuden uuden työnantajayhdistyksen kanssa. Se on kertonut, ettei tilanne ole neuvottelukypsä. Tiedossa ei ole ollut, kuinka kattava sopimuksesta voisi tulla.

Työntekijäpuolelta on arvioitu, että yleissitovuuden raja tulisi ylittymään yritysten liittyessä uuteen järjestöön.

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä on vähän vajaa parisataatuhatta työntekijää. Teknologiateollisuus kaikkinensa työllistää Suomessa noin 320 000 henkeä.

Perjantaina on kerrottu uusien yritysten liittymisestä Teknologiateollisuuden työnantajat ry:hyn. Yhdistykseen kuuluu nyt 539 yritystä, joissa on töissä kaikkiaan 111 300 työntekijää ja toimihenkilöä.

Yleisesti noin 50 prosentin alakohtaista kattavuutta on pidetty yleissitovuuden kannalta varmana mutta yleissitovuus on saatettu vahvistaa myös huomattavasti alemmilla kattavuuksilla. Yleissitovuus lasketaan järjestäytyneiden yritysten työntekijöiden määrästä ja siitä päättää työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta.

”Kyllä sitä voi pitää sillä lailla avauksena.”

Demokraatti kysyi Riku Aallolta myös, voiko Stora Enson ja Paperiliiton työehtosopimusta pitää neuvottelukierroksen avauksena?

– Kyllä sitä voi pitää sillä lailla avauksena, että se on ensimmäisenä tehty ja sitä katsotaan ja luetaan sellaisena. Siltä osin kuin se saadaan katsottavaksi, kyllä sillä varmasti on suuntaa antava vaikutus tulevalle kierrokselle.

Voiko tästä päätellä jotakin palkankorotusten tasosta?

– Sopimus on kokonaisuus ja pitää sisällään erilaisia asioita, joista joillakin on enemmän arvoa toisille kuin toisille. Palkankorotusprosentit ovat vain yksi asia, muillakin asioilla voi olla kustannusvaikutuksia. En siis tiedä mitä kaikkea siellä (Stora Enson ja Paperiliiton sopimuksessa) on. Kannattaa katsoa kokonaisuus, Aalto sanoo.

Stora Enson ja Paperiliiton runsaan kahden vuoden sopimuksessa palkankorotusten taso on kahdelle ensimmäiselle vuodelle 1,9 prosenttia ja kolmannelle vuodelle 0,9 prosenttia.

Uutista päivitetty kello 17.08