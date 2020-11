Joko voidaan sanoa, kumpi voittaa USA:ssa? – tässä UPIn Aaltolan vastaus

Joe Biden otti juuri johdon Georgian osavaltiossa Donald Trumpilta. Jos johto pitää, Biden saisi yhteensä 269 valitsijamiestä eli hän olisi yhden valitsijamiehen päässä presidentinvaalien voitosta. Johannes Ijäs Demokraatti

Ulkopoliittisen instituutin (UPI) johtaja Mika Aaltola toteaa, että Georgiassa on kuljettu hyvin odotettuun suuntaan.

Hän painottaa, ettei Georgian voitto vielä riitä Trumpille. Sen jälkeen Biden olisi yhden päässä vaadittavasta 270 valitsijamiehestä.

Nyt tilanne riippuu esimerkiksi Arizonasta, jonka Fox-kanava tosin on jo naulannut Bidenin nimiin. Arizonakin on kuitenkin yhä aidosti auki ja Trumpilla on mahdollisuus mennä ohi.

Aaltola ei julista vielä sitä, kuka vaalit voittaa.

– Tilanne on niin hiuksenhieno Georgiassa.

Aaltola epäileekin, että Georgiassa mentäneen joka tapauksessa äänten uudelleenlaskuun.

– Jos uutiskanavat julkistavat vaalien voittajan tai Georgian voittajan, sillä on poliittista merkitystä. Paine Trumpia kohtaan lisääntyy huomattavasti, Aaltola kuitenkin sanoo Demokraatille.

On puhuttu paljon siitä, että Georgiassa pieni laskematta oleva osa äänistä on todennäköisesti pikemmin Bidenille kuin Trumpille meneviä ääniä.

Aaltola kuitenkin muistuttaa, että laskematta saattaa olla myös esimerkiksi USA:n sotilaiden ulkomailla annettuja ääniä. Ne saattavat olla republikaanisia. Yksi kysymys kuuluukin, keitä ovat Georgian kansalliskaartin ulkomailla olevat joukot ja ketä he äänestävät.

– Välttämättä kaikki eivät ole demokraattisia ääniä. Voi olla, että Georgiassa on joitakin äänestyspotteja, jotka ovat republikaanisia.

Toisaalta Trump on esimerkiksi loukannut puheillaan sotaveteraaneja, joten sotilaiden äänetkin saattavat mennä enimmäkseen Bidenille. Toisaalta Aaltola muistuttaa, että Trump on nostanut 10 % puolustusbudjettia, mikä on sotilaiden mieleen.

Sotilaiden äänet ovat kuitenkin jossain määrin mikrotason kysymys. Aaltola toteaakin, että mikäli Georgiassa syntyy ehdokkaiden välillä puolen prosentin tai prosentin ero, tällaiset mikrotason äänet eivät enää vaikuta.

– Mutta jos mennään alle tämän tason, mikrotaso voi vaikuttaa, vaikka oletus olisikin, että enemmistö jäljellä olevista äänistä olisi demokraattisia.

Pennsylvaniassa Biden kirinee voittoon

Entä sitten 20 valitsijamiehen Pennsylvania, jonka nappaaminen omiin nimiin riittäisi nostamaan Bidenin presidentiksi?

– Kutina on se, että siellä on isolta demokraattialueelta niin paljon ääniä, että Biden saattaa mennä ei vain nipinnapin ohi vaan ottaa puolen prosentin tai jopa prosentin etumatkan. Silloin Pennsylvania voitaisiin julistaa Bidenille ja se ratkaisisi vaalit. Silloin vain odotettaisiin muiden osavaltioiden tuloksia Biden jo presidentiksi tiedettynä.

Bidenillä on nyt monta tietä presidentiksi. Arizonan ja Nevadan päätyminen hänen nimiinsä riittäisi voittoon niukimmalla mahdollisella marginaalilla eli 270 valitsijamiehellä.

– Amerikan aamun valkenemista pitää odotella, että saadaan selkeä tulos, Aaltola sanoo Nevadaan ja Arizonaan viitaten.

Bidenillä on mahdollisuus vielä hyvinkin reippaaseen voittoo vaaleissa.

– Tulos voi olla, että Biden saa yli 300 valitsijaa loppupeleissä ja päädytään valitsijoiden osalta samaan tuloseroon kuin 2016 vaaleissa.

Luvut menivät tuolloin 304–227 Trumpin hyväksi Hillary Clintonia vastaan.

–Kokonaisäänissä kaula saattaa olla 5–6 % Bidenin eduksi lopulta. Se menisi silloin aika lähelle mielipidetiedustelujen virhemarginaalia.

Entä jos vaali päättyy tasan 269–269?

Jos kävisi niin, että Biden korjaa Georgian ja Trump kaikkien muiden osavaltijoiden valitsijamiehet, tilanne olisi 269–269.

Tällöin presidentin valinta siirtyisi kongressin edustajainhuoneelle. Aaltola kutsuu tätä tuntemattomaksi reitiksi eikä hän usko, että tähän lopulta joudutaan.

Silloin edustajainhuoneessa käytettäisiin vaalitapaa, jossa ei äänestettäisi edustaja edustajalta vaan osavaltio kerrallaan. Prosessi on monimutkainen. Presidentistä ja varapresidentistä äänestettäisiin erikseen, mistä voisi ilmeisesti periaatteessa seurata tilanne, jossa presidentti ja varapresidentti tulevat eri puolueista.

– Valinnassa on arkaaisia sääntöjä, joita on harvoin käytetty. Siinä on paljon epävarmuustekijöitä, jos sille suunnalle lähdetään.

Aaltola toteaa, että on muitakin epätodennäköisiä skenaarioita, jos niitä halutaan pohdiskella. Jos ääniä ei saataisi esimerkiksi jossain osavaltiossa laskettua, voisi käydä niin, että osavaltion oma kongressi voisi valita valitsijamiehet ohi vaalin.