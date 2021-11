Joku suhteellisuuden taju on hyvä säilyttää, vaikka räksytys on kovaa – pääministeripuolue SDP:n kannatus on korkeammalla kuin viime eduskuntavaaleissa

Suuria medioita ja sosiaalisen median räksyttäjäosastoa lukemalla on monesti voinut luulla, että Marinin hallituksen, SDP:n ja pääministerin itsensä suosio olisi suurestikin horjunut ellei peräti syöksykierteessä. Todelliset mittaukset todistavat vähän muutakin. Rane Aunimo Demokraatti

Maaseudun Tulevaisuuden kyselyssä näet selvisi, että Sanna Marin (sd.) on puolueiden nykyisistä puheenjohtajista suosituin vaihtoehto myös seuraavan hallituksen pääministeriksi ja vieläpä erittäin selvällä marginaalilla. Ero kakkoseksi tulleeseen Petteri Orpoon (kok.) oli peräti kymmenen prosenttiyksikköä ja Riikka Purraan (ps.) vielä selvempi.

Tuore puoluebarometri puolestaan kertoo, että enemmistö (52 %) ajattelee hallituksen onnistuneen ainakin melko hyvin tehtävissään, kun taas opposition katsoi onnistuneen ainakin melko hyvin alle kolmannes vastaajista. Ja kuinka ollakaan, puolueista suomalaiset suhtautuvat tällä hetkellä myönteisimmin kokoomukseen ja SDP:hen – siis juuri niihin puolueisiin, jotka ovat myös varsinaisten puoluekannatusmittausten kärjessä, kokoomus toki ykkösenä.

MEDIA ON korostanut uutisoinnissaan medialoogisista syistä suosion kiistatonta laskua viime vuoden huippuluvuista, mutta joku suhteellisuuden taju on hyvä säilyttää. Puoluebarometrissä Marinin hallitukselle kuuluu neljä kovinta tulosta koko 1991 alkaneiden mittausten sarjassa. SDP:n kannatus on nyt korkeammalla tasolla kuin viime eduskuntavaaleissa, vaikka sitä painaa pääministeripuolueen tilastollisesti epäkiitollinen asema vastuun ja haukkujen ensimmäisenä kohteena.

Jotakuta voi välillä kummastuttaa, kun pääministeri tai pääministeripuolue ei ole kommentoimassa jokaista hallituksen rasahdusta julkisuudessa. Yhteen ovat ottaneet etenkin keskusta ja vihreät. Nykyinen linja säilyttää pääministeripuolueen maltti toimii niin kauan kuin hallituksen osapuolet säilyttävät edes jonkin rotin toiminnassaan. Rotia on koeteltu.

Myös keskustakonkari Seppo Kääriäinen on todennut, ettei mikään hallituspuolue voi moneen kertaan uhata hallituksesta lähdöllä. Kääriäinen tarkoittanee sitäkin, ettei niin voi tehdä lähtemättä.

Paljon on tehty, mutta paljon on vielä tehtävää. Aluevaaleissa luodaan tuleville hyvinvointialueille perustaa. Vaikutusta valtakunnan politiikkaan ei kannata liioitella, mutta kukaan ei halua vaaleja hävitä. Hiljalleen puolueet ovatkin juoksuttaneet etulinjaan kärkiravureitaan. Kyse on myös äänestysaktiivisuuden herättämisestä.