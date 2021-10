Jonottajien määrä kiireettömään sairaalahoitoon on lyhentynyt – lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa pahin tilanne

Kiireettömään sairaalahoitoon yli puoli vuotta jonottaneiden määrä on vähentynyt useilla tuhansilla viime vuodesta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yli puoli vuotta odottaneita oli tämän vuoden elokuussa 9 500, kun heitä oli viime vuoden vastaavaan aikaan 17 700.

Terveydenhuoltolain mukaan hoito on aloitettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu.

Kaikkiaan lähes 140 000 potilasta odotti pääsyä kiireettömään sairaalahoitoon elokuun 2021 lopussa.

THL:n mukaan kiireetöntä sairaalahoitoa odottavien potilaiden kokonaismäärä lähti lievään laskuun vuoden 2020 lopussa. Suurimmillaan määrä oli joulukuussa 2020, jolloin reilut 141 000 ihmistä odotti pääsyä hoitoon.

- Koronaepidemia on hidastanut hoitoonpääsyä. Erityisesti yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden hoitoonpääsyä on pyritty nopeuttamaan. Tässä on myös onnistuttu hyvin. Uusia potilaita tulee kuitenkin koko ajan lisää, ja uudetkin potilaat on hoidettava heidän hoidon tarpeensa kiireellisyyden mukaan, sanoo kehittämispäällikkö Pia Tuominen THL:n tiedotteessa.

Hänen mukaansa myös henkilökuntapula sekä tämän vuoden kesän normaali lomakausi ovat hidastaneet hoitovelan purkamista.

Vaikka kiireetöntä sairaalahoitoa yli puoli vuotta odottavien määrä on vähentynyt, heitä on edelleen selvästi enemmän kuin vuosina 2013-2019. Tuolloin yli puoli vuotta hoitoa odottavia oli elokuun lopussa keskimäärin 2 000.

- Pitkään hoitoa odottavien määrät ovat nousseet eniten lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa. Sen sijaan aikuispsykiatriassa lähetteiden määrä on laskenut, Tuominen sanoo.

Alueittain tarkasteltuna yli puoli vuotta kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odottaneiden osuus oli elokuun lopussa suurin Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä (24 prosenttia) ja pienin Etelä-Savossa (0,2 prosenttia).