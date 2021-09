Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan on selvää, että seuraava hallitus joutuu tekemään leikkauksia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Vasemmistohallituksessakin tiedetään, että nämä kulutusjuhlat loppuvat jossain vaiheessa, Orpo sanoi Politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa tiistaina.

Myös perussuomalaiset uskoo, että seuraava hallitus joutuu tekemään vaikeita päätöksiä.

– Uskoisin jopa, että (Juha) Sipilän kauden kiky jää kalpenemaan näiden rinnalla, sanoi perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.

Orpo kritisoi hallituksen budjettiriihessä tekemiä päätöksiä velanotosta.

– Se, että hallitus ottaisi lähes seitsemän miljardia velkaa, sitä me vastustamme, näin ei pidä toimia. Näyttää siltä, että hallituksella on valtiovarainministeriössä ollut rahaa kaikkeen, mitä joku on pyytänyt.

Korjausliikkeen kokoomus aloittaisi lisäämällä tuloja, lisäämällä työtä suomalaisille ja alentamalla veroja, jotta ei tarvitsisi leikata kaikkein tärkeimmistä menoista ainakaan. Orpon mielestä säästöjä löytyisi myös tekemällä asioita järkevämmin ja paremmin, pienellä rahalla. Kokoomus olisi myös valmis harkitsemaan työttömyysturvan porrastamista.

”Asumistukimenot ovat poskettomat.”

Yksittäisistä menokohteista molemmat puheenjohtajat nostivat esille asumistukimenot ja kauhistelivat niiden suuruutta.

– Asumistukimenot ovat poskettomat, ja hyvin pitkälle ne johtuvat siitä, että meillä on epämarkkinamaisesti toimiva vuokrauskenttä. Nimenomaan Kojamon kaltaiset veroparatiisiolosuhteissa toimivat yhteisöt ovat yksi selitys tälle, Purra sanoi.

Hänen mukaansa ongelmaa ei kuitenkaan ratkaistaisi leikkaamalla asumistukea, sillä siitä seuraisi se, että jostakin muualta pitäisi saada saman verran, toimeentulotuesta tai muualta.

– Se, mihin pitäisi kiinnittää huomiota, on sosiaaliturvan ja matalimpien palkkojen välinen yhteys, erityisesti kalliin asumisen alueella. Ratkaisumme asiaan on, että verotusta pitäisi alentaa, jolloin palkka kilpailee paremmin sosiaaliturvan kanssa.

Purran mukaan myös esimerkiksi julkisen sektorin tiivistämisellä niistä tehtävistä, jotka eivät ole kaikkein tärkeimpiä, olisi myös saatavissa säästöjä.