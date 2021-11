”Jos äänestysprosentti jää alhaiseksi, vähemmistö päättää enemmistöä koskevista asioista” – STTK patistaa aktiivisuuteen aluevaaleissa

Toimihenkilökeskusjärjestö STTKK rohkaisee kaikkia asettumaan ehdolle aluevaaleissa ja patistaa kaikkia äänioikeutettuja uurnille. DEMOKRAATTI Demokraatti

Suomen ensimmäiset aluevaalit käydään reilun kahden kuukauden kuluttua. Tulevien aluevaltuustojen tärkein tehtävä on vastata sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä eri puolilla Suomea.

– Muutos on kaikille suomalaisille tärkeä, mutta STTK:lle erityisen tärkeä. Uudistus koskettaa suoraan noin 130 000 palveluiden piirissä työskentelevää jäsentämme. Sote-alan ja pelastustoimen ammattilaisten osaamisen ja ammattitaidon hyödyntäminen alueellisessa päätöksenteossa on uudistuksen onnistumisen edellytys, STTK:n hallitus korostaa tiedotteessa.

STTK on ennakkoarvioiden perusteella huolissaan äänestysprosentista, jonka on veikkailtu jäävän hyvin alhaiseksi.

– Patistamme kaikkia äänioikeutettuja uurnille. Jos äänestysprosentti jää alhaiseksi, vähemmistö päättää enemmistöä koskevista asioista. Kyse on lopulta oman elämämme keskeisimmistä asioista, joista aluevaltuustoissa päätetään. Kaikki tarvitsevat jossain vaiheessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja pelastustointa.

STTK kannattaa pidemmällä tähtäimellä maakuntaveroa.

Järjestö on listannut jo aiemmin keskeiset tavoitteensa vaaleissa. Sote-palveluiden rahoitus on nostettava pohjoismaiselle tasolle ja huolehdittava alan työntekijöiden palkkaharmonisoinnista. Palveluiden jatkuva kehittäminen edellyttää säännöllistä vaikutusarviointia. Kunnat tarvitsevat myös kannusteita hyvinvoinnin ja terveyden kehittämiseen, sillä muutoin on olemassa riski, että kunnat siirtävät rahoituksen puutteessa ongelmien ratkaisun hyvinvointialueille.

STTK pitää tärkeänä, että henkilöstö on laajasti mukana sote-uudistuksen toteutuksessa. Siten huolehditaan palveluiden laadun tasosta, riittävästä henkilöstöstä ja työolojen kehittämisestä.

– Alueita on kehitettävä tasa-arvoisesti, ja esimerkiksi asiakasmaksukaton on oltava yhdenmukainen.

– Se ei kuitenkaan saa nostaa verotuksen kokonaistasoa tai hankaloittaa eri alueiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia tuottaa palveluja. Rahoituksen varmistamiseksi veropohjaa on laajennettava.