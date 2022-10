”Jos heidän ääntään ei kuulla, on heti lähdetty väärille urille” – Super haluaa hoitajat mukaan hoitajapulaa ratkoviin työryhmiin

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super on julkaissut 28 teesiä hoitajapulan ratkaisemiseksi. Liiton puheenjohtaja Silja Paavola painottaa, että hoitohenkilöstön edustajat pitää ottaa mukaan työryhmiin, joissa suunnitellaan ratkaisuja hoitajapulaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Jos hoitajat jätetään pois työryhmistä eikä heidän ääntään kuulla, on jo heti lähdetty väärille urille. Työntekijöiden kuuleminen kuuluu hyvään johtamiseen, joka on huomattava kilpailutekijä työmarkkinoilla tänä päivänä, Paavola muistuttaa tiedotteessa.

Palkkaus ja työolot ovat Superin mukaan tärkeimmät ratkaisut hoitajapulaan. Työn mielekkyyttä ja ja alan houkuttelevuutta parantavat Superin mukaan esimerkiksi riittävä koulutetun hoitohenkilöstön määrä, osaamisen laaja-alainen käyttö, selkeät tehtävänkuvat ja mahdollisuus keskittyä hoitotyöhön tukitöiden sijaan.

– On tärkeää, että organisaation sisäiset sijaiset ja varahenkilöstö saadaan toimivaksi järjestelmäksi. Koulutuksen laatu on pidettävä korkeana ja työntekijällä on oltava mahdollisuus toteuttaa työssään eettisiä periaatteita. Omiin työvuoroihin vaikuttaminen ja joustavat työajat lisäävät hoitoalan vetovoimaa ja mahdollisuutta hakeutua alalle.

Henkilöstöllä on oltava aito mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön.

Superin mielestä työpaikoilla pitää panostaa hyvään johtamiseen. Johtamisosaamiseen on liiton mukaan syytä panostaa. Liitto katsoo, että henkilöstön hyvinvointi lisääntyy, kun johtamisessa priorisoidaan henkilöstöjohtamista.

– Henkilöstöllä on oltava aito mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön tiimiajattelun tai itseohjautuvuusmallien mukaisesti. Uudet työntekijät on systemaattisesti perehdytettävä työtehtäviin ja heille on annettava riittävästi ohjausta ja tukea, Super listaa.

Hoitoalan houkuttelevuutta lisäävät Superin mukaan myös urapolkujen ja uralla kehittymisen mahdollistaminen. Laaja-alaista osaaminen tulee ottaa käyttöön ja työssä voi edetä niin horisontaalisesti kuin vertikaalisesti, liitto muistuttaa teeseissään.

Super painottaa, että kaikilla työntekijöillä on oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön. Liitto vaatii, että väkivaltatilanteet kitketään hoitotyöstä ja vaaratilanteisiin puututaan.