”Jos ja kun me voitamme suomalaisten luottamuksen…” – kokoomus päättää tavoitteistaan luottaen menestykseensä eduskuntavaaleissa

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo (kuvassa) esiintyi perjantaina alkaneessa kokoomuksen puoluekokouksessa luottavaisena puolueen menestykseen ensi kevään vaaleissa. Kokous pidetään Kalajoen Hiekkasärkillä Pohjois-Pohjanmaalla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Esitellessään poliittista ohjelmaluonnosta Orpo totesi, että kokoomuksen hallitusohjelmatavoitteet tehdään sen pohjalta.

- Jos ja kun me voitamme suomalaisten luottamuksen vuoden päästä keväällä järjestettävissä eduskuntavaaleissa, ja kun me olemme hallitusohjelmaneuvotteluissa, niin me teemme vielä tarkemmat ja syvemmälle menevät hallitusohjelmatavoitteet, mutta ne perustuvat tähän kehikkoon, sanoi Orpo perjantaina ohjelmaluonnosta esitellessään.

Kokoomuksen lähitulevaisuuden poliittisia suuntaviivoja linjaavasta poliittisesta ohjelmasta päätetään sunnuntaina.

Viime viikolla julkaistussa Ylen kannatusmittauksessa kokoomus oli ykkösenä reilulla kaulalla toisena oleviin sosiaalidemokraatteihin. 25,9 prosenttia kertoi, että äänestäisi kokoomusta, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. SDP:tä kertoi kannattavansa 18,7 prosenttia.

Työmiljardi palkansaajille

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen nosti puoluekokouksessa pitämässä puheessaan esiin ansioveron keventämisen ratkaisuna inflaation myötä laskevaan ostovoimaan.

- Työmiljardi, eli suomalaisen palkansaajan kaikkiin tuloluokkiin kevennys, jolla saataisiin vuodessa satoja euroja lisää keskituloiselle jo tänä vuonna, sanoi Mykkänen perjantaina tiedotustilaisuudessa.

Mykkänen korosti, että ansioverotusta pitäisi keventää pikaisesti kesken vuoden.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on nostanut ansiotuloveron kevennyksen yhtenä keinona kansalaisia kurittavaan hintojen nousuun.

Mykkänen haastoi keskustaa myös kritisoimalla Saarikon ehdotusta Suomeen luotavista erityistalousalueista.

- Tämmöistä himmeliä me emme Suomen kokoiseen maahan kaipaa, sitä on jokaisella vuosikymmenellä haikailtu ja jokaisella vuosikymmenellä se on todettu käytännössä mahdottomaksi ja vääristäväksi, Mykkänen sanoi.

Häkkänen ja Valtonen hakevat jatkoa

Puoluekokouksessa valitaan puolueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä puoluevaltuuston puheenjohtaja ja puoluevaltuuston jäsenet. Nykyiselle puheenjohtajalle Petteri Orpolle ei ole ilmaantunut vastaehdokkaita. Orpo valittiin ensimmäisen kerran kokoomuksen puheenjohtajaksi kesällä 2016.

Puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja on Antti Häkkänen. Varapuheenjohtajistoon kuuluvat myös Elina Valtonen (ent. Lepomäki) ja Anna-Kaisa Ikonen.

Vajaa kaksi vuotta sitten Porin puoluekokouksessa Häkkänen sai 539,8 ääntä ja Valtonen 527,2. Nyt sekä Häkkänen että Valtonen ovat ilmoittaneet olevansa jälleen ehdolla puolueen varapuheenjohtajaksi.

STT – Emmi Tilvis