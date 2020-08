”Jos kaikki nuhapotilaat yritetään testata, ajaudutaan mahdottomaan tilanteeseen” – ylilääkäri tarkentaisi koronatesteihin pääsyä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mikrobiologian ylilääkäri Antti Hakanen pelkää, että testauskapasiteetti ylikuormittuu syksyn aikana, jolloin koronaviruksen lisäksi on liikkeellä muitakin hengitystieinfektioita kuten nuhakuumetta tai influenssaa.

– Hengitystieinfektioiden huippu on marras-maaliskuussa. Eli viestini on se, että nyt meillä alkaa se kausi vuodesta, jolloin meillä on kaikkea muuta nuhakuumetta ja influenssaa liikkeellä, Hakanen sanoo STT:lle.

Hakasen mukaan testauskapasiteettia on nostettu ja sitä tehdään edelleen. Hänen mukaansa kaikki tautitapaukset pystytään tällä hetkellä testaamaan nopeasti, mutta syksyä ajatellen riskinä on, että testauskapasiteetti ylikuormittuu.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että viranomaiset tahtovat nostaa koronatestauskapasiteettia tulevaa varten. Nyt Suomessa on voitu tehdä yhdessä päivässä 13 000 testiä. Varhilan mukaan tämä luku halutaan ensiksi nostaa noin 20 000 testiin per päivä. Jos korona lähtee leviämään nopeammin, testauskapasiteetti pitää Varhilan mukaan nostaa 25 000:een.

Hakasen mukaan testimäärän nostaminen ei yksinään riitä, vaan testeihin pääsyä tulisi tarkentaa nykyisestä.

– Yksinään testimäärän nostaminen ei riitä. Sitä pitää kohdentaa juuri maahan tuleviin ihmisiin ja sellaisiin, joilla on kontakti ulkomailla olleeseen tai tautitapaukseen.

Jos kaikki flunssapotilaatkin testataan, hänen mukaansa kapasiteetti ei tule riittämään.

– Jos etsitään koronaa eli sorsaa sorsametsältä, meidän pitää miettiä taktiikka sen kannalta, että löydämme ne kaikki tartunnat. Jos kaikki nuhapotilaat yritetään testata, ajaudutaan mahdottomaan tilanteeseen, vielä kun osa koronapotilaista on kokonaan oireettomia, Hakanen sanoo.

Testeihin on ollut enemmän tulijoita kuin alun perin oli ajateltu.

Koronatestausten näytteenottopisteet ovat ruuhkautuneet etenkin pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Husin toimialajohtaja Jarkko Pajarisen mukaan ruuhkautuminen on seurausta siitä, että testiin hakeutuvien määrä on kasvanut ennakoitua enemmän viime aikoina.

– Ainakin hetkellisesti testeihin on ollut enemmän tulijoita kuin alun perin oli ajateltu.

Pajarisen mukaan Husissa on aloitettu korjaavat toimet ruuhkien purkamiseksi. Esimerkiksi testauskapasiteettia on kasvatettu viime päivinä ja uusia testauslinjastoja on saatu avattua.

– Pyrimme reagoimaan aina, jos testeihin hakeutuvien määrä kovasti nousee, mutta toki kyse on aina ennakoimattomasta tilanteesta, jota ei pystytä tarkasti tässä vaiheessa arvioimaan, Pajarinen sanoo.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juhani Sandin mukaan jonot Tampereella ovat kasvaneet lisääntyneen kysynnän lisäksi teknisien laiterikkojen vuoksi, mikä on entisestään hankaloittanut tilannetta.

– Olemme tehneet työtä sen korjaamiseksi ja näytteenottokapasiteettia on kasvatettu ja olemme rekrytoineet lisää näytteenottajia.

Kuopion yliopistollisen sairaalan infektioylilääkäri Irma Koivulan mukaan Kuopion kaupunki on lisäämässä näytteenottopisteen testauskapasiteettia kasvaneen kysynnän johdosta. Kuopiossa on osattu varautua myös siihen, että testauspisteet ylikuormittuvat syksyn aikana.

– Se riippuu siitä, miten jouhevaksi näytteenotto voidaan järjestää. Toiminta tulee tarvitsemaan lisää henkilökuntaa, Koivula kertoo.

