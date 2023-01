”Jos kettu laitettaisiin eläintarhassa samanlaisiin olosuhteisiin kuin turkistarhalla, se olisi eläinsuojelurikos” – Mai Kivelä muuttaisi perustuslakia

Nykylainsäädännössä eläimet rinnastuvat esineisiin ja samankin lajin kohtelu vaihtelee sen mukaan käsitelläänkö sitä luonnonsuojelulaissa, eläinsuojelulaissa, metsästyslaissa vai kenties laissa koe-eläintoiminnasta. Simo Alastalo Demokraatti

Eläinoikeusjärjestö Animalian kyselyn mukaan kolme eduskuntapuoluetta, vihreät, vasemmistoliitto ja SDP, kannattaa turkistarhauksen kieltämistä. Tällä hallituskaudella kieltoa ei ole edistetty ja SDP on löytänyt kantansa vasta kauden kestäessä. Sen sijaan nykyistä, vuonna 1996 säädetty eläinsuojelulakia ollaan päivittämässä. Tilalle on esitetty eläinten hyvinvointilakia, joka on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Mietintöä odotetaan maa- ja metsätalousvaliokunnasta.

Hyvinvointilakia on valmisteltu jo yli 10 vuotta. Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä on entisenä Animalian toiminnanjohtajana seurannut lain valmistelua alusta saakka. Kivelä ei ymmärrä miksi lakiesitykseen on kirjoitettu sisään useiden vuosien siirtymäaikoja.

– Ala on tiennyt jo vuosia, että nämä hyvinvointiparannukset ovat tulossa. Kenellekään ei tule yllätyksenä liikkumisen estäviin emakkohäkkeihin, parsinavettoihin tai kivuliaisiin toimenpiteisiin esitettävät muutokset. On todella noloa, että kun prosessi on ollut niin pitkä, niin siihen päälle vielä laitetaan pitkät siirtymäajat, Kivelä sanoo.

TUOTANTOELÄINTEN hyvinvointiparannuksia on perinteisesti hidastanut maataloustuottajia edustava keskusta, mutta jarrulla seisoo hieman yllättäen myös RKP.

– Heillä on ruotsinkielinen tuottajajärjestö SLC ja RKP:ssa on paljon tuottajataustaisia poliitikkoja. Jos katsotaan neuvottelutilannetta, RKP on yleensä keskustan kanssa samaa mieltä ja muilla hallituspuolueilla voi olla eri näkemyksiä.

Aikanaan utopistisen tuntuinen turkistarhauskielto vaikuttaisi nykyisin jo mahdolliselta. Suomalaisista 80 prosenttia vastustaa nykymuotoista turkistarhausta. Kivelän mukaan eläinoikeuskeskustelussa on tapahtunut muutamassa vuosikymmenessä muutos.

– Tavoitteeni on ollut normalisoida eläinten oikeuksia. Siinä on tapahtunut edistystä, samoin kasvissyönnissä. Eläinten hyväksikäyttöä kyseenalaistetaan yhä enemmän.

Globaalisti lihansyönti on yhä kasvussa ja tuotantoa tehostetaan koko ajan, vaikka Suomessa kulutus on jo kääntynyt laskuun.

– Ennen minulta kysyttiin miksi olet vegaani. Kukaan ei enää nykyään kysy. Kaikki ymmärtävät syyt.

– Ruokatutkijat sanovat, että trendi ei ole ohimenevä, vaan kulutustavat muuttuvat pysyvästi. Jopa valtionhallinto ajaa sitä, että ihmisten ruokavalio pitäisi muuttaa kasvispainotteisemmaksi.

Kun turkistarhauksen lopettamisen kaltaiset kaukana olevat tavoitteet ovat alkaneet näyttää mahdollisilta, tarvitaan Kivelän mukaan uusia pitkän tähtäimen uudistuksia. Kansanedustajat jättävät melko harvoin aloitteita perustuslain uudistamisesta. Tällä kaudella niitä on jätetty kaksi. Toinen on Kivelän. Kyseessä on eläinten perusoikeuksien kirjaaminen lakiin. Aloitetta on ollut muotoilemassa Suomen eläinoikeusjuristit ry.

AJATUKSENA on eläinten itseisarvon ja yksilöllisyyden tunnustaminen. Se, että eläimistä tulee oikeussubjekteja, joilla on lailliset edustajansa kuten lajiasiantuntijat tai viranomaiset.

Kivelä on täysin tietoinen, ettei perustuslakivaliokuntaan lähetetty aloite tule tällä kaudella etenemään.

– On tärkeää, että poliitikot muistavat, että politiikkaa on myös päivänpolitiikan yli. Ja poliitikoilla pitää olla oikeus myös esittää pitkän tähtäimen tavoitteita.

Nykylainsäädännössä eläimet rinnastuvat esineisiin ja samankin lajin kohtelu vaihtelee sen mukaan käsitelläänkö sitä luonnonsuojelulaissa, eläinsuojelulaissa, metsästyslaissa vai kenties laissa koe-eläintoiminnasta.

– Jos kettu laitettaisiin eläintarhassa samanlaisiin olosuhteisiin kuin turkistarhalla, se olisi eläinsuojelurikos. Turkistarhalla se ei sitä ole.

Toiseksi esimerkiksi Kivelä nostaa kanin, joka voi olla paitsi lemmikki myös tuotanto- tai koe-eläin.

– Laki lähtee aina käyttötarkoituksesta eikä eläimestä, minkä pitäisi eläinten hyvinvointitutkimuksen tai biologian näkökulmista olla lähtökohtana. Samalla lajilla pitäisi olla sama hyvinvointilainsäädäntö.

On biologinen fakta, että eläinten käyttäytymistarpeet eivät muutu, vaikka ihmisten eläimille kaavailemat käyttötarkoitukset muuttuisivat. Kivelän aloitteen mukaan eläimen saisi tappaa vain silloin, kun se olisi välttämätöntä. Laki koskisi nykyisen eläinsuojelulain tavoin kaikkia eläimiä.

”Takavuosikymmeninä ajateltiin, että pienet vauvat eivät tunne kipua tai että koe-eläin koiraa voi leikellä ilman kivunlievitystä”

VAIKKA eläimet nykylaissa rinnastuvat esineisiin, eläinten älykkyys ja kyky tuntea tunnustetaan laajasti. Lainsäädäntö on jäänyt jälkeen tutkimustiedosta ja kulttuurisista käsityksistä.

– Ihmisten omistusoikeuden tulisi olla erilainen suhteessa eläimiin, koska eläimet ovat yksilöitä, joilla on itseisarvo. Sen pitäisi näkyä meidän lainsäädännössämme.

Jo pidempään käynnissä ollut eläinsuojelulain uudistus keskittyy Kivelän mukaan kokonaisremontin sijaan räikeimpien epäkohtien tilkitsemiseen.

– Syy miksi muutosta ajetaan perustuslakiin on se, että eläntuotantoaloja säätelevän lain sisään tehtävät yksittäiset parannukset jättävät eläimen oikeudellisen aseman liian heikoksi suhteessa ihmisen oikeuteen käyttää eläimiä. Haluamme murtaa sitä asetelmaa, jossa eläimen hyvinvointi on alisteinen sille mitä ihminen haluaa sille tehdä.

Jos Kivelän perustuslakialoite toteutuisi, säätämisjärjestys siirtäisi sen hyväksynnän seuraavalle eduskunnalle. Millaisia käytännön seurauksia perustuslain muuttamisesta Kivelä pitäisi todennäköisenä?

– Lopputulos olisi varmasti erilainen kuin mitä itse voisin toivoa.

– Oletan, että arviointi tehtäisiin niin, että sellaista eläinten käyttöä rajattaisiin, joka ei ole ihmisten näkökulmasta välttämätöntä. Turkistarhaus voitaisiin sillä perusteella kieltää. mutta eläinten käyttöä tuskin lopetettaisiin kokonaan ruuantuotannossa vaikka itse voisin argumentoida sitä vastaan.

Kivelän ja eläinoikeusjuristien aloite ei toteudu nyt, mutta sen tulevien menestysmahdollisuuksien puolesta puhuu asenteissa tapahtunut muutos. Tutkimustieto eläinten hyvinvoinnista kuten kivun kokemisesta on lisääntynyt.

– Takavuosikymmeninä ajateltiin, että pienet vauvat eivät tunne kipua tai että koe-eläin koiraa voi leikellä ilman kivunlievitystä, koska eiväthän ne tunne. Sitten tutkimustieto lisääntyi. Vauvat tuntevat kipua. Koirat tuntevat kipua. Nykytutkimus sanoo, että kalatkin tuntevat kipua. Vielä 10-20 vuotta sitten oli aika yleinen ajatus, että ei kaloilla ole tuntoaistia.

UUSI TIETO vaikuttaa siihen minkälaisen kohtelun ajatellaan olevan oikein.

– Melkein jokainen voi ajatella jonkun eläimen esimerkiksi oman lemmikkinsä, jonka tunnistaa persoonaksi. Ja voi todeta, että en haluaisi, että kukaan tekee tuolle mitään mielivaltaista kuten tappaa sen yhtäkkiä. Sitä kautta voimme tajuta, että eläimet ovat tietyllä tavalla omia persooniaan, joita voi olla syytä puolustaa.

Eläinten massiivinen teollinen käyttö linkittyy myös ympäristökysymyksiin, joista alkaa olla laaja kansainvälinen konsensus.

– Muutoksia on pakko tehdä, joten nykyistä eläinten käyttöä on pakko muuttaa ihan ympäristösyistäkin.

– Uskon, että tämä on kysymys, joka tulee nousemaan esiin yhä enemmän tulevina vuosina.