”Jos mielenterveyden häiriöistä kärsivillä olisi yhdenveroinen pääsy työmarkkinoille, työllisyysaste olisi 4 % korkeampi”

Työllisyysasteen parantaminen on hyvinvointipalvelujen rahoituksen näkökulmasta välttämätöntä. Työ on myös tärkeä osallisuuden näkökulmasta. Työpaikkojen synnyn rinnalla oleellista on osaamisen vahvistaminen, työttömyysturvan ja palveluiden toimivuus sekä osatyökykyisten mukaan saaminen, kirjoittaa varapuhemies Tarja Filatov (sd.) blogissaan.