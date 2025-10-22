Ulkomaat
22.10.2025 04:25 ・ Päivitetty: 22.10.2025 05:38
Jose Jeri julisti poikkeustilan Limaan
Perun väliaikainen presidentti Jose Jeri julisti poikkeustilan maan pääkaupunkiin Limaan sekä sen metropolialueelle ja naapurikaupunkiin Callaoon.
Väkivaltaisuuksien lisääntymisellä perusteltu poikkeustila tuli voimaan keskiviikkoaamuna Suomen aikaa ja kestää 30 päivää.
Perussa on järjestetty jo usean viikon ajan hallituksen vastaisia mielenosoituksia. Ihmiset ovat olleet tyytymättömiä siihen, että viranomaiset ovat epäonnistuneet estämään järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvää väkivaltaa maassa.
- Rikollisuus on lisääntynyt suhteettomasti viime vuosina aiheuttaen valtavaa tuskaa tuhansille perheille ja hidastaen entisestään maan kehitystä. Mutta se on ohi. Tänään alamme muuttaa Perun turvattomuuden narratiivia, Jeri sanoi tiistaina.
Mielenosoituksissa on loukkaantunut kuukauden sisällä yli 200 ihmistä. Lisäksi ainakin yksi ihminen on kuollut poliisin ampumana.
Kommentit
