Josephine Baker tekee historiaa – saa hautapaikan Pariisin Pantheon-muistomerkistä ensimmäisenä mustana naisena

Yhdysvalloissa syntynyt ja Ranskassa suurimman osan elämästään asunut tanssija, laulaja ja esiintyjä Josephine Baker saa ensi viikon tiistaina hautapaikan Pariisin Pantheon-muistomerkistä ensimmäisenä mustana naisena. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vuonna 1906 Yhdysvaltain Missourissa syntynyt Baker muutti monen mustaihoisen tavoin Ranskaan paetakseen synnyinmaansa rotuerottelua. Hänestä tuli supertähti, jonka energinen jazz-tyylinen esiintyminen valloitti pariisilaisten sydämet. Toisen maailmansodan aikana Baker työskenteli Ranskan vastarintaliikkeessä sekä vakoojana.

- Hän oli nainen, jonka koko elämä oli omistettu vapauden ja oikeudenmukaisuuden tavoittelulle, Ranskan presidentinkanslian edustaja kommentoi.

Baker on vasta kuudes nainen, jolle on myönnetty hautapaikka Ranskan suurmiehille alun perin tarkoitetusta muistomerkistä. Pantheoniin siirrettävä hauta on symbolinen. Vuonna 1975 kuollut Baker on haudattu Monacoon.