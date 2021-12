Joulurauha julistetaan Turusta jälleen ilman yleisöä

Suomen Turku julistaa perinteiseen tapaan joulurauhan myös tänä vuonna, mutta alueen vaikean koronatilanteen vuoksi julistus luetaan jälleen ilman yleisöä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Joulurauhan julistus luetaan ilman yleisöä nyt toista kertaa. Turun pormestari Minna Arveen mukaan päätös oli vaikea, mutta ainoa vastuullinen.

– Kaupunki ei halua järjestää suuria tilaisuuksia ja altistaa kaupunkilaisia tilanteessa, jossa koronaviruksen omikronvariantti leviää voimakkaasti. Tällä turvataan asukkaiden turvallisuutta, Arve sanoo tiedotteessa.

Turku julistaa joulurauhan Vanhalta Suurtorilta jouluaattona kello 12. Tilaisuuden ohjelma noudattaa aiemmilta vuosilta tuttua kaavaa. Julistuksen lukee Turun kaupungin protokollapäällikkö Mika Akkanen.

– Uskon, että turkulaiset ymmärtävät kaupungin haluavan ensisijaisesti turvata heidän terveytensä. Tilaisuus tuo silti meidät kaikki yhteen jouluaattona, vaikka olemme omilla tahoillamme. Toivon joulurauhan tunnelman välittyvän Vanhalta Suurtorilta koteihin Ylen kanavia pitkin, Akkanen sanoo tiedotteessa.

Kaupungin tiedotteessa kerrotaan, että julistus luetaan ilman äänentoistoa ja sitä voi seurata Yleisradion kautta televisiosta ja radiosta. Vanhalle Suurtorille yleisöllä ei ole pääsyä. Alue aidataan, eikä julistus kuulu alueen ulkopuolelle. Myöskään Uudenmaankatua ei suljeta, vaan autoliikenne kulkee siinä normaalisti.

Joulurauhan julistus on koonnut vuosittain Vanhalle Suurtorille yli 10 000 ihmistä. Kaupungin mukaan tilaisuuden luonne ja paikka eivät anna mahdollisuutta koronapassin tarkastamiseen tai turvavälien pitämiseen.

”Joulurauhan julistus on luettu Turussa lähes katkeamattomana perinteenä yli 700 vuoden ajan aina 1300-luvulta asti. Brinkkalan talon parvekkeelta joulurauha on julistettu vuodesta 1886 lähtien. Nykyinen joulurauhan julistuksen kaava on peräisin vuodelta 1903”, tiedotteessa kerrotaan.

”Joulurauha on jäänyt julistamatta kokonaan ilmapommitusten pelon takia 1939 ja miliisilakon aikana 1917. Tiettävästi joulurauhaa ei julistettu isonvihan vuosina 1712-1721, eikä mahdollisesti vuosien 1809-1815 aikana.”