Journalistiliitto hyväksyi lehdistön työehtosopimuksen – moitteita neuvottelutavalle: ”Kukaan ei pysty kehittämään mitään”

Journalistiliiton valtuusto on tänään hyväksynyt lehdistöä koskevan työehtosopimuksen. Neuvottelutulos syntyi tiistaina ja työnantajaa edustavan Medialiiton hallituksen on määrä käsitellä sopimuksen hyväksymistä huomenna. DEMOKRAATTI Demokraatti

Palkat nousevat sopimuksen mukaan vähintään kaksi prosenttia tänä vuonna. Työehtosopimuksen sisältöön tulee Journalistiliiton mukaan vain vähäisiä muutoksia.

Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho kuvaa tiedotteessa työehtosopimusneuvottelujen olleen Suomessa tällä kierroksella poikkeuksellisen vaikeat. Tämä näkyi Ahon mukaan myös lehdistön neuvotteluissa.

– Tämä neuvottelutapa, jossa palkat on lyöty pitkälle lukkoon etukäteen ja sisältöjä ei haluta kehittää, ei toimi, Aho sanoo viitaten viime vuosina vakiintuneeseen tapaan, jossa vientialan liitot sopivat omista palkankorotuksistaan ensin.

Aho kuvaa, että tämän jälkeen kaikkien muiden alojen työnantajat kieltäytyvät edes keskustelemasta suuremmista korotuksista. Ne eivät myöskään suostu päivittämään työehtosopimuksia vastaamaan nykyaikaa, esimerkiksi sopimaan etätyöstä. Muutoksia on saatu aikaan vain lakoilla, tiedotteessa todetaan.

– Neuvottelutapa on johtanut siihen, että kukaan ei pysty kehittämään mitään ja työehtosopimukset erkaantuvat todellisuudesta. Me tarvitsemme jatkossa muita toimia. Journalistiliiton on aloitettava niiden etsiminen heti, Aho sanoo.

Lehdistön työehtosopimuksen piirissä on noin 3000 Journalistiliiton jäsentä. Sopimus koskee lehdistön työntekijöitä sanoma-, paikallis- ja aikakauslehdissä sekä uutis- ja kuvatoimistoissa. Sopimus on voimassa 31. maaliskuuta 2024 asti.