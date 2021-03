Journalistiliitto vetoaa Suomen hallitukseen: Valko-Venäjää on painostettava lopettamaan journalistien vaino

Journalistiliitto vetoaa Suomen hallitukseen, jotta se painostaisi Valko-Venäjää vapauttamaan vangittuja journalisteja sekä vetämään pois syytteet journalisteja vastaan. Liitto on huolissaan myös vainosta, kidutuksista ja pahoinpitelyistä Valko-Venäjällä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valko-Venäjällä on liiton mukaan yli 250 poliittista vankia, joiden joukossa 12 journalistia. Viime vuoden presidentinvaalien jälkeen on pidätetty yhteensä yli 30 000 ihmistä, joiden joukossa on 480 journalistia, ja monia heistä kidutettu ja pahoinpidelty. Yli tuhat ihmistä on saanut rikossyytteen.

Euroopan journalistiliittojen johtajat vetoavat Euroopan maiden hallituksiin, jotta ne vaatisivat Valko-Venäjän hallitusta välittömästi vapauttamaan 12 vangittua journalistia ja vetämään pois hallinnolliset ja rikossyytteet valkovenäläisiä journalisteja vastaan.