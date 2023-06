Joutuuko Orpon hallitus välittömästi korjaamaan hallitusohjelmaansa? – SDP:stä vaade pöytään

Suomen Pankin johtokunnan mukaan hallitusohjelman keskuspankkeja koskevat kirjaukset ovat ristiriidassa voimassa olevan eurooppalaisen ja kansallisen lainsäädännön kanssa. Johannes Ijäs Demokraatti

Suomen Pankin johtokunta kirjelmöi asiasta hallituksen muodostajalle, kokoomuksen Petteri Orpolle.

Orpo on Suomen pankin pankkivaltuuston jäsen.

Kirjelmästä kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

SDP:stä on jo tänään ehditty vaatia, että hallitus peruu hallitusohjelmasta Suomen pankkiin liittyvän lainsvastaisen kirjauksen.

– Mitä pikemmin hallituksen muodostaja, pankkivaltuuston jäsen, Petteri Orpo tämän päätöksen peruu hallitusohjelmasta, sitä parempi. Toivottavasti tämä tapahtuu ennen kuin hallitusohjelma annetaan eduskunnalle, SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen sanoi tiedotteessaan.

– Kun maan hallitus pyrkii puuttumaan keskuspankkien itsenäiseen toimintaan, on siitä vain huonoja esimerkkejä. Viimeksi muun muassa Turkista. Erityisesti vaikea tätä on ymmärtää siksi, että hallituksen muodostaja Petteri Orpo on istunut koko kuluneen kauden pankkivaltuustossa ja on edelleen sen jäsen. Hän on myös entinen valtionvarainministeri. Hänen luulisi tuntevan keskuspankkien riippumattomuuden merkityksen ja lainsäädännön, Viitanen sanoi.

PETTERI Orpo vastasi tänään eduskunnassa ministerivalintoihin liittyvässä tiedotustilaisuudessa kysymykseen, aiotaanko kirjaus perua ennen kuin hallitusohjelma tulee eduskunnan käsiin.

– Meidän lähtökohta on tietenkin se, että hallitusohjelma on perussopimusten mukainen. Jos sitten on jokin virhe, se sitten tietysti pitää korjata, Orpo vastasi.

– Eiköhän tässä ole vain tulkinnasta kyse. Ei ole tarkoitus tietenkään mennä EU:n perussopimuksia vastaan esimerkiksi, kun on kyse no bailout -kirjauksesta, se sitoo jo nykyisin tietysti myös Euroopan keskuspankkia. Kyse ei ole mistään sen ihmeellisemmästä, tuleva ulkoministeri Elina Valtonen täydensi.