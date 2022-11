JSN julkistaa tänään ratkaisunsa Marinin bileuutisointia koskeviin kanteluihin

Julkisen sanan neuvosto (JSN) kertoo tänään ratkaisuistaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) bilevideoiden uutisointia koskeviin kanteluihin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

JSN on saanut kaikkiaan 30 kantelua Marinin bilevideoiden julkaisuista ja uutisoinnista mediassa. Käsittelyssä on ollut 16 kantelua, joita neuvosto on käynyt läpi tällä viikolla kahtena perättäisenä päivänä järjestetyissä kokouksissaan.

Ratkaisut käsittelyssä olleista kanteluista julkistetaan JSN:n verkkosivuilla tänään kello 14, jolloin neuvoston on määrä myös pitää tiedotustilaisuus asiasta.