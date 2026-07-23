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23.7.2026 12:50 ・ Päivitetty: 23.7.2026 12:50

Juha Vainio -palkinto yli 600 laulun sanoittajalle – ”Lauluperintö on muutakin kuin tuttuja pophittejä”

LEHTIKUVA / SAARA PELTOLA
Sanoittaja Anna-Mari Kaskinen palkittiin vuoden 2026 Juha Vainio -palkinnolla Kotkan Meripäivillä.

Juha Vainio -palkinto on tänä vuonna myönnetty sanoittaja Anna-Mari Kaskiselle.

DEMOKRAATTI/STT

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Kaskinen on sanoittanut yli 600 laulua, joita on päätynyt muun muassa levyille, yhteislaulukirjoihin ja virsikirjaan. Hän päätyi laulujen sanoittajaksi kohdattuaan opiskeluaikoinaan hengellisen musiikin säveltäjän Pekka Simojoen, jolla oli pöytälaatikossaan tukku sävelmiä ilman sanoja.

Juha Vainion rahasto kertoo haluavansa palkinnolla kiittää Kaskista arvokkaasta elämäntyöstä ja esimerkistä.

- Vaikka ei sanoittaisikaan kaikkien tuntemia pophittejä, voi silti rikastuttaa suomenkielistä lauluperintöämme merkittävällä tavalla, rahaston tiedotteessa sanotaan.

Palkinto luovutettiin Kaskiselle torstaina Kotkassa. Palkintosumma on 6 000 euroa. Palkinnon myöntää Juha Vainion nimeä kantava rahasto, jota hallinnoivat Kotkan kaupunki ja Suomen musiikintekijät ry.

Juha Vainio -palkinto on aiemmin myönnetty muun muassa Hectorille, Maija Vilkkumaalle ja J. Karjalaiselle.

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