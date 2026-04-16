16.4.2026 08:01 ・ Päivitetty: 16.4.2026 08:06

Juhlakonsertti: lauluja Helsingin Työväen sekakuoron 135-vuotiselta taipaleelta

Pertti Flink
Kuoro harjoittelee Stadin yhteisötalolla Maunulassa: venyttelymallia näyttää edessä kuoron nykyinen taiteellinen johtaja Arja Virtanen-Haapasalmi.

Helsingin Työväen Sekakuoro täyttää 135 vuotta ja juhlistaa taivaltaan lauantaina 18.4. konsertilla Paasitornissa. Muistatko tai tiedätkö, kuka säveltäjäsuuruus oli kuoron ensimmäinen johtaja?

HTS on yksi vanhimmista Helsingissä yhtäjaksoisesti toimivista harrastajakuoroista. Sen aktiivit kokoontuvat edelleen harjoituksiinsa viikoittain Maunulassa.

Yhdistyksen kantaäitien ja -isien ryhmä Suomalainen Laulukunta perustettiin virallisesti 31.3.1891, mutta laulajat olivat aloittaneet esiintymisensä vaihtelevilla kokoonpanoilla jo vuodesta 1884 alkaen Helsingin Työväenyhdistyksen kokouksissa.

TYÖVÄESTÖN epäpoliittisen kulttuuriharrastuksen ohella lauluaktiiveille oli tärkeää parantaa suomen kielen asemaa. Aloite toiminnan virallistamisesta ja Suomalaisen laulukunnan perustamisesta tulikin rakennusmestari Viktor Lönnbohmilta, runoilija Eino Leinon veljeltä.

Kuoron johtajana toimi 1892-1895 myöhempi säveltäjäsuuruus, parikymppinen nuorukainen Oskar Merikanto. Tuolta ajalta on peräisin hänen kuorolle säveltämänsä Työväen marssi, joka valmistui Helsingin työväenyhdistyksen kymmenvuotisjuhliin 1894.

Merikannon vakituinen virka Johanneksenkirkon urkurina, musiikinopettajana ja kirkkojen urkutarkastajana alkoi kuitenkin haitata harrastustoimintaa, ja hän joutui luopumaan kuoron johtajuudesta muutaman vuoden jälkeen.

TÄNÄ KEVÄÄNÄ Helsingin Työväen sekakuoro järjestää juhlavuotiskonserttinsa, jossa kunnioitetaan sekä Merikannon tuotantoa että myöhempien vuosikymmenien ohjelmistoa rakkaus- ja luontolauluineen.

Mukana on pääkaupunkilaisille tuttua musiikkia myös kuoroa aikoinaan johtaneelta Kaj Chydeniukselta sekä muun muassa George de Godzinskyltakin.

Helsingin Työväen sekakuoron 135-vuotisjuhlakonsertti
Lauantaina 18.4. 2026 klo 17
Paikka: Paasitornin Juho Rissanen -sali

