Merkittävien juhlapyhien liikennemäärät eivät ole palanneet koronapandemiaa edeltävälle tasolle, kerrotaan liikenteenohjausyhtiö Fintrafficista. Juhannuksen liikennemäärät jäivät tänä vuonna yhä 6-7 prosenttia pienemmiksi kuin vuonna 2019, ja samaa ennakoidaan joulun liikenteeseen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhtä tiettyä syytä muutokselle ei ole tiedossa, kertoo toimitusjohtaja Aapo Anderson Fintrafficin tieliikenteenohjauksesta.

- Veikkaamme, että suurin merkitys on bruttokansantuotteen muutoksilla, se vaikuttaa varsinkin raskaan liikenteen puolella. Ja polttoaineen hinta on noussut, joten turhaa ajelua vältetään. Etätyölläkin on vaikutus, mutta ei niin suuri, hän sanoo.

Tänä jouluna menoliikenteen vilkkain päivä tulee Fintrafficin mukaan olemaan perjantai 22. joulukuuta, mutta sen liikennemäärät ovat vain kaksi prosenttia suuremmat kuin tavanomaisena talviperjantaina. Etelä-Suomessa liikenne on vilkasta jo aamupäivästä alkaen, Pohjois-Suomessa tiet täyttyvät iltapäivästä. Kiireisin tieosuus tulee olemaan tänäkin vuonna nelostie Helsingistä Heinolaan.

Paluuliikenteessä ruuhkaisinta tulee olemaan tapaninpäivänä eli tiistaina 26. joulukuuta noin kello 14-18. Joulun ruuhkia helpottaa tämän joulun osuminen viikonlopulle, jolloin liikenne jakautuu usealle päivälle.

”Tärkeintä on ottaa malttia liikenteeseen.”

ANDERSON muistuttaa, että ruuhkassa ajaessa joustava ajotapa ja pitkät turvavälit ovat turvallisuuden kannalta hyvin tärkeitä. Kunnon turvavälien pitäminen kuitenkin sujuvoittaa selvästi koko letkan kulkemista.

Liikenteen shokkiaaltoja syntyy muun muassa silloin, kun joku joutuu jarruttamaan. Letkassa seuraavanakin tuleva joutuu jarruttamaan, samoin tätä seuraava, ja näin syntyvä shokkiaalto hidastaa siihen joutuvien matkaa ja aiheuttaa ruuhkautumista.

- Tärkeintä on ottaa malttia liikenteeseen. Muiden ajattelu on tärkeää, koska liikenne on sujuvampaa, jos ei ole hirveää pumppausliikettä ja turvavälit pysyvät hyvinä, Anderson sanoo.

Myös ajokeliä kannattaa pitää visusti silmällä: ketjukolareille altistavat liukas keli ja liian lyhyet turvavälit. Ajantasaista tietoa muun muassa ajokelistä, ruuhkatilanteesta ja liikenteen häiriöistä saa Fintrafficin verkkopalvelusta tai älypuhelinsovelluksesta.

KORONAPANDEMIAN myötä etätyöstä tuli arkinen mahdollisuus monille suomalaisille, ja ruuhkassa istuminen tuskin miellyttää ketään. Lähtevätkö ihmiset nykyään aiemmin vaikkapa juhannusmökille ja viimeistelevät työviikon etänä välttääkseen ruuhkia?

- Meidän tilastonikkarimme katsoi tätä juhannuksen osalta. Pääkaupunkiseudun ruuhkaisimman tunnin menoliikenne oli tänä vuonna noin 10 prosenttia pienempi kuin 2019 juhannuksen aatonaattona, mutta ei vaikuta siltä, että ruuhkat jakautuisivat useammalle päivälle, Anderson kertoo.

Fintrafficin STT:lle kokoamassa vertailussa eniten juhannuksen aatonaaton henkilö- ja pakettiautoliikenne on pienentynyt vuodesta 2019 valtatie 7:llä Porvoon kohdalla (-16 prosenttia) ja valtatie 3:lla Nurmijärven kohdalla (-14 prosenttia).

Valtatie 7:n osalta Anderson tietää sanoa, että kyse on pitkälti rajaliikenteen hiljenemisestä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022. Muihin muutoksiin ei välttämättä ole yksiselitteistä syytä.

- Paikalliset asiat voivat vaikuttaa (eri mittauspisteillä), eikä sen suurempia selityksiä löydy.

Tapio Pellinen / STT