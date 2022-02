Jukka Jalosen kolmas arvokilpailufinaali: ”sunnuntaina turha varovaisuus ja kipsi pois”

Päävalmentaja Jukka Jalonen luotsasi Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen arvokilpailujen loppuotteluun kolmansissa arvokilpailuissa peräkkäin, kun Leijonat kukisti perjantaina lounasaikaan Pekingissä pelatussa välieräottelussa Slovakian 2-0. Demokraatti.fi/STT

Nykyisen valmennuspestinsä aikana Jalonen valmensi Suomen maailmanmestariksi 2019 ja MM-hopealle 2021. Olympialaisten loppuottelupaikan kera sarja venyi kolmeen. Koskaan aiemmin Leijonat ei ole pelannut loppuottelussa kolmissa peräkkäisissä arvokilpailuissa.

Sunnuntain loppuotteluun lisäsytykettä tarjoaa se, ettei Suomi ole koskaan saavuttanut jääkiekon olympiakultaa. Vastaan tulee Venäjän olympiakomitean joukkue tai Ruotsi, jotka pelaavat myöhemmin tänä iltana välieränsä.

- Meillä on ollut hyvä tunnetaso. Olemme voittaneet kaikki pelit täällä, eikä se ole sattumaa. Pyritään vielä yhden kerran puristamaan oikea tunnetila, mutta kaipaamme ripauksen rentoutta, Jalonen sanoi välierän jälkeen.

Slovakia hävisi alkusarjassa Suomelle 2-6, mutta tuosta ottelusta jäljellä olivat vain samat joukkueet kaukalossa. Kovalla taisteluilmeellä jo kaksi pudotuspeliä voittanut Slovakia piti Leijonat ahtaalla, vaikka Sakari Mannisen 1-0 maali toikin helpotusta.

- Erittäin hyvä joukkue oli vastassa. Hyvin kamppaileva ja liikkuva. Pystyimme tekemään yhden maalin ja olemaan johtoasemassa. Vastustaja ei tullut yllätyksenä, Jalonen ruoti.

Mannisen täysosuma syntyi puolustaja Petteri Lindbohmin laukauksen jälkeen. Irtokiekkoon päässyt Manninen odotti aloitetta slovakkimaalivahti Patrik Rybarilta, joka odotti suomalaisen nostavan kiekon ylös. Rybar nosti patjansa, mutta Manninen tuikkasi limpun verkkoon patjan ali.

- Se maali syntyi hyvällä joukkuepelillä eikä yksilösuorituksella. Totta kai jonkun pitää laittaa se kiekko sisään. Siihen tarvitaan monta pelaajaa, että tuollainen maali syntyy. Pari pakkia, hyvä laukaus ja kolme äijää maalin lähellä. Noita juttuja pitää yrittää toteuttaa ylivoimapelissäkin, Jalonen sanoi.

Leijonat pääsi toisessa erässä pelaamaan yli minuutin kahden miehen ylivoimaa ja sai paikan naulata pelin valmiiksi. Mannisen, Teemu Hartikaisen ja Markus Granlundin muodostama ykkösketju pyöritti vain ylivoima-ajan pois pelikellosta, kun Slovakian alivoimakolmikko ja sitten -nelikko pysyi tiiviinä.

Alivoimasta selvinnyt Slovakia loi tilanteita Harri Säterin maalille ja oli lähellä tasoitusta moneen otteeseen. Harri Pesonen viimeisteli vapauttavan 2-0-maalin pelin lopussa, kun Slovakia tavoitteli tasoitusta ilman maalivahtia pelaten.

- Asetelma oli erilainen kuin mikä se tulee olemaan finaalissa. Välierässä on vielä vähän hävittävää, kun pelataan finaalipaikasta. Finaalissa on eri tilanne, kun jotain on jo saavutettu. Uskon, että meidän peli on rennompaa finaalissa. Olimme johtoasemassa pikkuisen varovaisempia ja kipsissä. Näki, että rentous puuttui ylivoimastakin, Jalonen myönsi.

Jalonen uskoo pelin muutenkin muuttuvan loppuottelussa, mutta ei muuten juuri katsellut vielä sunnuntaihin, kun vastustajakaan ei ole tiedossa ennen iltaa. Joukkueen suunnitelmissa oli olympiakylään siirtyminen, tankkaaminen ja toisen välierän seuraaminen televisiosta.