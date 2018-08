Julkinen nokittelu kokoomuksen ja SDP:n välillä otti kierroksia – Rinne: ”Ei meillä henkilökohtaisia riitoja ole, mutta olemme eri mieltä”

Julkinen nokittelu hallituspuolue kokoomuksen ja oppositiopuolue SDP:n välillä on käynyt kuumana tällä viikolla. Mielipidemittausten kärjessä keikkuvat puolueet ovat muun muassa syytelleet toisiaan populismista talous- ja veropolitiikassa.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne vakuuttaa, että välit kokoomusjohtaja Petteri Orpoon ja kokoomuksen eduskuntaryhmään ovat kaikesta huolimatta kunnossa.

– Ei meillä mitään henkilökohtaisia riitoja ole, mutta olemme eri mieltä asioista, Rinne sanoi keskiviikkona kesäkokousmatkalla Forssassa.

HS:n ja Ylen viimeaikaisissa gallupeissa SDP ja kokoomus ovat saaneet kumpikin noin 20–22 prosentin kannatuksen. Taakse jäänyt nykyinen pääministeripuolue keskusta on saanut 15–18 prosentin kannatuksen.

Poissuljettua ei ole, että Rinne ja Orpo voisivat olla rakentamassa hallitusta seuraavien eduskuntavaalien jälkeen. Kisa ensi vuoden huhtikuulle kaavailtujen vaalien ykkössijasta ja pääministerin paikasta vaikuttaa purkautuvan myös julkisena syyttelynä ja vastakkainasettelun luomisena.

– Näyttää siltä, että politiikan päävaihtoehdot ovat muodostumassa siihen, valitaanko SDP:n turvallinen tie, jossa kasvu kuuluu kaikille – vai jatketaanko hallituksen politiikkaa, jota selvästi kokoomus johtaa erityisesti, oli sitten kyse leikkauksista tai veropolitiikasta, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman luonnehti Forssan työväentalolla.

Oppivelvollisuuden pidennys hiertää.

Perhepolitiikan linjauksissa SDP:llä ja kokoomuksella näyttää löytyvän yhteistä säveltä. Molemmat puolueet ovat esimerkiksi puhuneet maksuttoman esiopetuksen laajentamisesta 5-vuotiaisiin, varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta sekä perhevapaauudistuksen tarpeesta vedoten tasa-arvon ja työllisyyden vahvistamiseen.

Sen sijaan SDP:n vaatimus oppivelvollisuuden laajentamisesta toiselle asteelle eli ammatilliseen koulutukseen ja lukioon on saanut tyrmäyksen kokoomuksesta jo useaan otteeseen. SDP:n mielestä uudistusta tarvitaan muun muassa siksi, että työelämään on entistä vaikeampi päästä pelkältä peruskoulupohjalta.

Demarit sanovat olevansa valmiita taistelemaan välttämättömäksi katsomansa ”tasa-arvo- ja tulevaisuusteon” puolesta.

– Lopputulos tulee olemaan se, että viimeistään ensi vaalikaudella toinen aste tehdään maksuttomaksi oppivelvollisuutta pidentämällä, SDP:n Lindtman uskoi keskiviikkona.

Kokoomus pitää todellisena ongelmana koulutuksen keskeyttämistä. Puolueen mielestä asiaa ei ratkaista oppivelvollisuutta pidentämällä.

– Eivät nuoret siksi jätä opintojaan kesken, että ne eivät ole pakollisia. Vaan siksi, että opiskelun taidot eivät riitä, motivaatio on hukassa, asenne on väärä tai muualla elämässä on vaikeaa, Orpo arvioi puoluekokouspuheessaan kesäkuussa.

Toimittaja: STT / Matias Åberg