Julkinen sektori ryhtyi kapinaan Britanniassa – jopa sydän- ja halvauspotilaat voivat joutua odottamaan ambulanssia puolitoista tuntia

Britanniassa on nyt puhjennut vakava julkisen sektorin kriisi. Todellisessa hätätilassa on ilmainen julkinen terveydenhoito, NHS, joka on ollut toisen maailmansodan jälkeen brittien ylpeys ja brittien identiteetille vähintään yhtä tärkeä kuin kuningashuone.

Ambulanssien odotusajat ovat venyneet tuntikausiksi, pidemmiksi kuin koskaan NHS:n 70-vuotisen elämän aika­­na. Etusijalla olevat sydän- ja halvauspotilaatkin joutuvat usein odottamaan ambulanssia puolitoista tuntia, vaikka tavoite on alle puoli tuntia.

Lääkärit paljastavat avoimesti, että noin 400-500 ihmistä viikossa kuolee pelkästään siksi, että he eivät saa apua ajoissa. Brexit vei paljon julkisen terveydenhuollon EU:sta saatua henkilökuntaa, ja jäljelle jääneet eroavat sankoin joukoin.

KANSANTERVEYSHUOLLOSSA on avoimena kaikkiaan noin 100 000 työpaikkaa, niistä 40 000 on sairaanhoitajien paikkoja. Lääkäreitä ja sairaanhoitajia on kyllä enemmän kuin vuonna 2019, jolloin covid alkoi, mutta covidin takia potilaiden määrä on noussut ja sen jälkeen uupunut henkilökunta ei ole enää pystynyt ylitöihin samalla tavoin kuin ennen.