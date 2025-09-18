Julkisoikeuden professori: Viestinnässä noudatettava julkisuuslakia – Orpo ei tiedä, miksi asiakirjoja salataan

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei osaa sanoa, miksi hänen kansliansa salaa asiakirjoja. Orpo luonnehtii kaikkien ministeriöiden viestinnän keskittämistä kansliaansa järkevöittämistoimeksi ja vakuutti, että valtioneuvoston kanslia ei ole puuttumassa ministeriöiden viestinnän sisältöön.