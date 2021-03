Jumiin jääneen konttialuksen irrottaminen on osoittautunut hankalaksi – Suezin kanava on yhä tukossa

Välimeren ja Punaisenmeren yhdistävä Suezin kanava on edelleen tukossa jumiin jääneen konttialuksen takia. Aluksen omistava japanilaisyhtiö kertoi torstaina, että aluksen irrottaminen on osoittautunut hankalaksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Yhdessä paikallisten viranomaisten ja laivan hallinnointiyhtiön kanssa yritämme saada sen irti, mutta se on äärimmäisen vaikeaa, Shoei Kisen Kaisha -yhtiö kertoi verkkosivuillaan.

Yhtiö pahoitteli tilanteen aiheuttamaa häiriötä laivaliikenteelle.

Suezin kanavaa hallinnoivat egyptiläisviranomaiset kertoivat torstaina, että liikenne kanavassa on keskeytetty toistaiseksi, ja kanavaan pyrkivät laivat ovat edelleen odotusalueilla.

Panaman lipun alla purjehtiva ja taiwanilaisyhtiön liikennöimä 400-metrinen Ever Given -alus ajautui tiistaina kanavassa poikittain ja jäi pohjaan kiinni. Poikittain ajautumisen on kerrottu johtuneen hiekkamyrskystä.

Egypti on lähettänyt kanavaan kahdeksan alusta hinaamaan laivaa. Aluksen omistavan Shoei Kisen Kaishan edustaja kertoi uutistoimisto AFP:lle, että laivan keulan alta on yritetty kaivaa maata, ja että hinausoperaatiota on tarkoitus jatkaa nousuveden aikaan.

Laivan hallinnointiyhtiön Bernhard Schulte Shipmanagementin mukaan aluksen 25-henkinen miehistö on kunnossa eivätkä aluksen runko tai rahti ole kärsineet vaurioita.

SUEZIN KANAVA on yksi maailman tärkeimmistä merireiteistä, ja sen kautta kulkee noin 10 prosenttia maailman merirahdista. Viime vuonna kanavan läpi kulki lähes 19 000 alusta.

Kanava lyhentää huomattavasti merimatkaa Itä-Aasiasta ja Persianlahdelta Eurooppaan, koska sen avulla laivat välttyvät Afrikan kiertämiseltä. Esimerkiksi maailman vilkkaimpiin satamiin kuuluvien Singaporen ja Rotterdamin välinen matka on Suezin kanavan ansiosta jopa kaksi viikkoa nopeampi.

Kanavan tukkeutumisella voi olla maailman konttiliikenteelle suuria kerrannaisvaikutuksia, jotka voivat näkyä jopa kuukausien ajan. Raakaöljyn futuurihinnat lähtivät jo keskiviikkona nousuun, sillä toimitusviivästyksien arvellaan näkyvän öljyn tarjonnassa.