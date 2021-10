Juoksijatähden aviomies saatiin kiinni – epäillään puukottajaksi

Juoksija löytyi keskiviikkona kuoliaaksi puukotettuna. Poliisi ilmoitti pian, että Emmanuel Rotichia epäillään veriteosta.

Poliisi pääsi Rotichin jäljille teletietojen perusteella ja otti hänet kiinni rannikkokaupunki Mombasassa. Epäilty teljettiin yöksi putkaan odottamaan jatkotoimenpiteitä.

- Ottaen huomioon kuinka kireä ilmapiiri on Itenissä, on epätodennäköistä, että säilyttäisimme häntä siellä, uutistoimisto AFP:n tavoittama poliisivirkailija kuvaili tilannetta ja mainitsi pariskunnan asuinpaikkakunnan.

Tapaus on järkyttänyt Keniassa ja urheilevassa maailmassa yleisestikin. Surunvalittelunsa 25-vuotiaana kuolleen Tiropin omaisille on esittänyt esimerkiksi Kenian presidentti Uhuru Kenyatta. Toivomus on, että syyllinen saadaan selville ja että hän saa tuomion mahdollisimman nopeasti.