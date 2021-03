Jussi Halla-aho: ”Outoa, miksi valtion monopoliyhtiö Alko saisi jatkaa viinan myymistä”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo, että hallituksen esitys liikkumisrajoituksista ei rajaudu varsinaisiin ongelmatilanteisiin eikä todennäköisesti edes vaikuta niihin. DEMOKRAATTI Demokraatti

Halla-aho kirjoittaa Twitterissä, että rajoitukset ajaisivat pk-yrityksiä nurin tai vaihtoehtoisesti aiheuttaisivat tukitoimien vuoksi muhkean laskun valtiolle.

”Tutkitusti vain hyvin pieni osa tartunnoista on peräisin shoppailusta. Oleellista on kieltää asiaton notkuminen yleisissä sisätiloissa kuten asemilla ja kauppakeskuksissa. Tällaista kieltoa on myös mahdollista valvoa, toisin kuin kaikkiin kohdistuvia liikkumisrajoituksia.”

Halla-aho kieltäisi myös kodeissa järjestettävät yksityistilaisuudet, vaikka sitä olisikin vaikea valvoa.

”Ne, jotka eivät tällä hetkellä noudata suosituksia, eivät noudata niitä rajoitustenkaan myötä. Heidän sukukokouksensa ja rukoustilaisuutensa siis jatkunevat täysin riippumatta siitä, mitä tehdään tai ollaan tekemättä.”

Halla-aho näkee, että on erittäin epäoikeudenmukaista ja tehotonta kieltää asiointi erikoisliikkeissä mutta sallia se marketeissa, jotka myyvät samaa tavaraa.

”On myös outoa, miksi valtion monopoliyhtiö Alko saisi jatkaa viinan myymistä.”