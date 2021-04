Jussi Halla-aho: ”Valtion harjoittamaa huumekauppaa voitaisiin perustella samalla argumentilla”

Kauppaketju Lidl on päättänyt poistaa Veikkauksen pelikoneet kaikista myymälöistään ensimmäisenä valtakunnallisena kauppaketjuna Suomessa. Pelikoneet on tarkoitus poistaa kaupoista ensi kesän aikana. DEMOKRAATTI Demokraatti

Lidlin kaupoissa on yhteensä noin 250 peliautomaattia. Lidlin mukaan päätös tarkoittaa ketjulle peliautomaateista saatavan provision menetystä. Automaateista saatu provisio on Lidlissä ollut normaaliaikana vuositasolla miljoonaluokkaa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi asiaa Twitterissä.

”Tämä on hyvä ja hatunnoston arvoinen päätös. Markettien peliautomaatit ovat ihmisten elämänhallintaongelmilla rahastamista, eikä mikään hurskastelu ”vastuullisesta pelaamisesta” tätä muuksi muuta. ahapelitoimintaa ei tee yhtään moraalisemmaksi sekään, että voittovaroja jaetaan (myös) hyviin tarkoituksiin. Valtion harjoittamaa huumekauppaa voitaisiin perustella samalla argumentilla.”

Lidl kertoo, että päätöksen taustalla on halu näyttää suuntaa vastuullisten valintojen kauppana.

– On kiistaton tosiasia, että pelaamisesta aiheutuu ongelmia ja että kauppojen pelikoneilla on oma roolinsa tässä. Jokaisen kaupan toimijan on itse päätettävä kantansa pelikoneisiin ja arvioitava mahdollisuutensa luopua niistä, mutta isona yrityksenä voimme toimia esikuvana ja suunnannäyttäjänä tässä, toimitusjohtaja Nicholas Pennanen sanoo tiedotteessa.