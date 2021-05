Jussi Halla-aho vastasi Petteri Orpon flirttiin – oikeiston kihlaus enteilee kylmää kättä monelle jo valmiiksi kurmootetulle

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon ei tarvinnut odottaa pitkään perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon vastausta poliittiseen flirttiin. Oikeiston kihlaus on nyt totta. Rane Aunimo Demokraatti

Orpon hakkailu perussuomalaisten suuntaan kuultiin viikko sitten, kun tämä ilmoitti Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa, että kokoomus on valmis keskustelemaan hallituksen muodostamisesta myös perussuomalaisten kanssa seuraavien eduskuntavaalien jälkeen. Orpon mukaan tämä kuitenkin edellyttää perussuomalaisilta yhteistyöhalua ja kykyä kompromisseihin esimerkiksi EU-politiikassa.

Halla-ahon vastaus flirttiin saatiin eilen.

– Me kuuntelemme kyllä, emmekä suhtaudu näihin avauksiin ylimielisesti tai pilkallisesti. Puheenjohtaja Orpo piti viikko sitten kokoomuksen puoluevaltuustossa puheen, jossa hän asetti yhteistyölle reunaehtoja. En pidä viisaana tällaisten reunaehtojen naulaamista julkisuuden kautta, koska silloin niistä tulee arvovaltakysymyksiä. Toisaalta ymmärrän, että Orpo puhui myös kotiyleisölle ja pyrki rauhoittelemaan oman puolueensa viherliberaalia laitaa, jolle vasemmistoliittokin on mieluisampi kumppani kuin perussuomalaiset. Haluan joka tapauksessa vastata Orpolle tässä, Halla-aho sanoi omassa puheessaan perussuomalaisten puoluevaltuustolle.

– Me ymmärrämme kompromissien välttämättömyyden ja olemme niihin valmiita. Meille ei kuitenkaan riitä vastineeksi se, että saamme armollisesti olla mukana hallituksessa. Jos me tulemme vastaan toiselle osapuolelle tärkeässä asiakysymyksessä, toisen osapuolen on tultava meitä vastaan meille tärkeässä asiakysymyksessä. Yhteistyötä pohdittaessa itse kunkin on myös syytä miettiä omia prioriteetteja. Punavihreiden kaverina voi edistää maahanmuuttoa ja EU-fantsuttelua mutta ei hillitä kestävyysvajetta ja velkaantumista, lisätä työllisyyttä ja kilpailukykyä tai keventää veroja. Meidän kaverinamme taas ei voi edistää maahanmuuttoa ja EU-fantsuttelua, mutta meidän kanssamme voi tehdä yhtä ja toista järkevää. Kaikkea ei voi saada. Jos haluaa kaiken, ei yleensä saa mitään.

Suomalaisen politiikan entistä selvempi napaistuminen vaikuttaa kaiken valossa selvältä.

MOLEMPIEN puheissa on toki muodollisia ehtoja. Kirjoitin jo viikko sitten Orpon avauksen jälkeen, että sen suoremmin yksikään puheenjohtaja ei edes voisi puhua hallitusyhteistyön mahdollisuudesta toisen puolueen kanssa tulevaisuudessa. Merkittävää ja merkille pantavaa on entisten raja-aitojen rikkominen. Aiemmin Orpo on tähdentänyt erittäin voimakkaasti arvopohjan eroja kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä. Nyt nämä arvot ovat lähentyneet.

Suomalaisen politiikan entistä selvempi napaistuminen vaikuttaa kaiken valossa selvältä. Nykyhallituksen kolmikko SDP, vasemmistoliitto ja vihreät ovat janan yksi pääty, perussuomalaiset, kokoomus ja kenties kristillisdemokraatit toinen. Esimakua on saatu eduskunnassa. Mikäli tälle pohjalle syntyy joskus tulevaisuudessa hallitus, kyyti on monelle jo valmiiksi kurmootetulle kylmää.

Halla-aho sanoi puheessaan, että ay-liike vastustaa heikennyksiä työttömyysturvaan ja irtisanomissuojaan, paikallisen sopimisen lisäämistä ja työehtosopimusten yleissitovuuden purkamista sekä lakko-oikeuden rajoittamista. Hän ei suoraan sanonut, mitä perussuomalaiset niistä ajattelee, mutta sanoma oli ilmeinen:

– Jos haluaa säilyttää kaiken, voi käydä niin, että menettää kaiken. Osa vasemmistosta varmasti ymmärtää Suomen kilpailukykyongelmat ja niiden seuraukset suomalaiselle työlle ja yrittämiselle. Vasemmisto on kuitenkin jäänyt oman itsensä panttivangiksi. On liian suuri kiusaus yrittää voittaa vaalit pelottelemalla saavutettujen etujen menettämisellä. On liian suuri kiusaus luvata toimeentulostaan ja asemastaan huolestuneille äänestäjille, että kaikki voi jatkua kuten ennenkin, kunhan äänestätte meitä. Voidaan kuitenkin kysyä, kuinka paljon on iloa yleissitovista työehtosopimuksista ja irtisanomissuojasta, jos ei ole työpaikkaa. Jokin joustaa aina. Jos valuutta ei jousta eivätkä palkat ja työehdot jousta, työllisyys joustaa. Globaalissa taloudessa työt teetetään siellä, missä se on kannattavinta, Halla-aho selvitti.

Perussuomalaisten ja kokoomuksen johdolla menettäjiä riittää. Jokin joustaa aina, kuten Halla-aho sanoo. Mitä ilmeisimmin: työntekijä.